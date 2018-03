Conesa promet un any de treball intens per part de la Diputació en la seva visita al Bages

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va pronosticar ahir en una visita al Bages «un any intens de treball» per engegar projectes en el conjunt del terriori, entre ells alguns de pendents en aquesta comarca.

Conesa va fer una ruta per quatre muncipis bagencs durant tot el matí. En la seva visita a Aguilar de Segarra i Rajadell va destacar la importància que suposen projectes com l'arranjament de camins per als municipis petits, i en el cas de Rajadell, també va conèixer de prop el projecte d'arranjament de l'antiga rectoria per convertir-la en una dependència de l'Ajuntament i espai d'ús públic.

A Súria va visitar els treballs de neteja de la llera del riu i va destacar propostes com la de les Vies Blaves, que ajudaran a aprofitar paisatges de ribera i utilitzar-los per fer-hi activitats o recuperar la memòria de les fàbriques. A Sant Joan va debatre projectes sol·licitats a través del Catàleg de Serveis amb membres del govern.