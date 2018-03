El Consorci segueix funcionant i assumeix Promoció Econòmica

El Consorci del Moianès va néixer fa dècades com a òrgan gestor de serveis mancomunats dels municipis, i lluny de desaparèixer amb la creació de la comarca, s'ha convertit en un ens especialitzat en una de les tres àrees d'obligat compliment, la de promoció econòmica.

Des del Consell Comarcal «volíem centrar els esforços a les potes de les quals havíem d'assumir les competències en breu i no teníem estructura o bé era una estructura molt fluixa. En canvi, la de promoció econòmica era bastant potent i vam decidir que la continués assumint el Consorci», explica l'alcalde de Collsuspina, Oriol Batlló. De fet, és un ens adscrit al Consell Comarcal, i de moment la intenció és que continuï especialitzat en aquestes àrees, tenint en compte que «sorgeixen moltes demandes dels ajuntaments per fer conjuntament, i hi ha molta feina per fer», afegeix la gerent del Consell, Marta Purtí.

En aquest darrer any i mig, el Consorci ha gestionat 1.874.358 euros provinents de subvencions, que s'han destinat a diversos projectes i serveis, entre els quals destaca, per exemple, els 29 contractes de treball que s'han aconseguit mitjançant programes de foment de l'ocupació per a persones aturades.

També s'han fet avenços en la dinamització turística i comercial. Per exemple, pel fet de ser comarca, s'ha aconseguit un contracte-programa de Turisme amb la Diputació per valor de 60.000 euros (enfront dels 6.000 rebuts quan no era comarca).

Pel que fa a l'Ecomuseu del Moianès, s'han impulsat projectes com la primera fase del camí ral de Collsuspina, l'espai Hemalosa dedicat al tèxtil a Oló. També s'han potenciat fires, com el fòrum El Moianès ve de Gust, i les rutes Màrius Torres.

El Consorci també gestiona el servei d'ocupació del Moianès, la borsa de treball, i l'àrea d'assessorament d'emprenedors i empreses.