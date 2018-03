L'abat de Montserrat demana "un diàleg sense humiliacions" per a Catalunya

El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha compartit aquest dissabte un comunicat en el qual es mostra preocupat per la situació "dolorosa" que viu Catalunya i ha denunciat que els empresonaments "estan creant una inquietud notable". Davant aquesta situació, l'abat de Montserrat, demana reflexió i un diàleg "sense humiliacions". A continuació reproduïm el comunicat sencer:

"La situació que es viu a Catalunya és molt preocupant i molt dolorosa. Els empresonaments preventius, incomprensibles per a molta gent, estan creant una inquietud notable. A més, dificulten la possibilitat d´una distensió que faciliti camins de solució al problema polític que ens afecta tots i que no voldríem que s'agreugés. Per això és important mantenir la capacitat d´afrontar el moment present des de la reflexió i del diàleg; un diàleg sense humiliacions que molts des de fa temps demanem. Cal que cadascú tregui el millor d'ell mateix per superar la situació d´una forma pacífica i democràtica, tal com deien els bisbes de Catalunya en la seva Nota del 16 de febrer passat. Hem de ser conscients que cal mantenir el cap fred i actuar més racionalment que no pas visceralment. Amb voluntat de pau, de justícia i de reconciliació, demanem a la Mare de Déu que il·lumini "la catalana terra" (cf. Virolai) en aquesta hora de greu dificultat."