L'assumpció de competències en ensenyament incrementa en un 30 % les ajudes de menjador

La branca de l'ensenyament ha estat una de les darreres a desplegar serveis al Moianès. La comarca va assumir aquesta competència el juny passat per poder-la començar a implementar al setembre, coincidint amb el nou curs escolar, i sobretot ha portat «agilitat» i noves oportunitats en disposar de finançament propi.

En aquest primer curs amb competències pròpies s'han concedit 175 ajudes de menjador per un import de 102.634 euros, que suposa el 30 % més d'increment respecte de les que tenia el conjunt del territori quan no tenia desplegat aquest servei com a propi. Amb la proximitat del servei, «hem intentat ajudar les famílies a tramitar papers desplaçant-nos als centres educatius per fer-ho més fàcil», diu Purtí. De moment, la comarca gestiona 8 menjadors escolars, 6 de forma directa i 2 de forma indirecta.

Quant al transport, dóna servei a una setantena d'alumnes per dia amb quatre rutes i sis empreses contractades. El juny passat la comarca ja va poder dur a terme les primeres jornades intensives en un total de 8 escoles participants (206 alumnes), i aquest curs té 70 alumnes a l'espai edu.moianès.