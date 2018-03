El turisme rural supera el 80% d'ocupació a la Catalunya Central al final de Setmana Santa

El sector turístic de la Catalunya Central es mostra optimista de cara a Setmana Santa i espera assolir ocupacions elevades, sobretot de Divendres Sant a Dilluns de Pasqua. El turisme rural continua sent l'opció més ben posicionada entre els visitants, i els allotjaments tenen unes previsions que van del 80 al 100%.

Entre els atractius turístics principals d'aquests dies hi ha Montserrat i l'estació d'esquí del Port del Comte, que, gràcies a les darreres nevades, podrà allargar la temporada fins al cap de setmana del 7 i 8 d'abril.

El perfil majoritari de clients que trien la Catalunya Central per passar-hi la Setmana Santa són famílies de la província de Barcelona que busquen el contacte amb la natura i el món rural.

Al Berguedà, aquesta Setmana Santa les reserves de cases rurals s'han fet amb més antelació del que és habitual. «La majoria es van fer entre el gener i el principi de febrer», ha explicat el president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, Jordi Pellicer. A hores d'ara, l'ocupació, de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua, voreja el ple amb el 95% de les cases ja ocupades, «així que ben segur que amb les reserves d'última hora arribarem a omplir». El perfil són majoritàriament famílies de la província de Barcelona que busquen «contacte amb la natura i el món rural», ha afegit Pellicer.

Al Solsonès les previsions a les cases de turisme rural també són positives. La presidenta de l'Associació de Turisme Rural del Solsonès, Pilar Bielsa, ha explicat que durant els dies festius de Setmana Santa s'espera omplir la majoria de cases, tot i que ha dit que la gent «no fa estades gaire llargues». Bielsa ha explicat que Setmana Santa és una època forta al Solsonès. La presidenta del turisme rural solsoní també ha detallat que el fet que l'estació d'esquí del Port del Comte estigui oberta per aquestes dates ha afavorit que les cases de turisme rural més properes a la neu se n'hagin beneficiat.

De fet, el director de l'estació d'esquí del Port del Comte, Albert Estella, ha explicat que hi haurà obertes el 100% de les instal·lacions amb «gruixos de neu boníssims». A més, Estella ha dit que hi haurà neu pols «gràcies a les temperatures baixes d'aquests dies», de manera que «tindrem neu per donar i per vendre». Estella ha fet un balanç positiu d'aquesta temporada d'hivern, tot i que ha precisat que els episodis de mal temps han fet que alguns caps de setmana «no s'hagin pogut aprofitar».



Bons registres del turisme religiós

Els principals punts religiosos del Bages, Montserrat i la Cova de Sant Ignasi, preveuen omplir aquesta Setmana Santa. Les 38 habitacions de l'hostatgeria ja estan plenes i les cel·les Abat Marcet al 95%, pel que preveuen arribar al 100%. Pel que fa a l'hotel Abat Cisneros, de dijous a diumenge només queda el 25% de les habitacions disponibles. També a la Cova de Sant Ignasi de Manresa esperen una important afluència de visitants aquests dies. El Centre Internacional d'Espiritualitat té pràcticament plenes totes les seves habitacions.

Les cases rurals de la zona de l'Alta Anoia ompliran gairebé totes les places durant els dies festius de Setmana Santa. El president de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia, Ramon Bosch, ha dit que l'ocupació és similar a la de l'any passat, tot i que considera que enguany «la gent no ha reservat amb tanta antelació com altres cops». Segons Bosch, el turisme que acull aquesta zona de l'Anoia per Setmana Santa és principalment familiar i de l'àrea de Barcelona.