La mitjana de trànsit a l'autopista creix el 30% en 3 anys, però és lluny del seu sostre

El trànsit al llarg de l'autopista Sant Cugat-Terrassa-Manresa ha crescut en tres anys prop del 30%, però tot així és encara molt lluny de les xifres màximes, a les quals va arribar fa una dècada. En xifres concretes, i segons dades del dar-rer informe anual fet públic per l'empresa Ferrovial (accionista principal d'Autema), l'any passat va circular per aquesta via de pagament una mitjana de 17.871 vehicles diaris.

Aquesta xifra, que aïlladament diu poc, va representar un increment del 6,2% respecte del 2016 (1.036 vehicles més cada dia) i del 18% en relació amb el 2015 (2.720 vehicles més diaris), que és el dar-rer any sense l'aplicació dels nous descomptes que es van posar en marxa al tram del Bages. Si ho ampliem a tres anys (2014), l'augment és més que significatiu, ja que ha estat de gairebé el 30% (3.948 vehicles més al dia).

Ara bé, aquests 17.871 vehicles, del que tècnicament es coneix com a intensitat mitjana diària (IMD), que es tradueixen en una línia ascendent, queden relativitzats si els comparem amb les xifres màximes que ha arribat a assolir aquesta autopista durant el període de bonança econòmica. En concret, el trànsit en tot el tram de pagament de la C-16 va tocar el seu sostre el 2007. Aquell any es van assolir els 23.875 vehicles de mitjana diària. És a dir, una quarta part més dels que hi van circular l'any passat. També, segons dades recollides en els informes anuals que publica Ferrovial de la seva activitat econòmica, es pot veure que per situar-se en paràmetres similars a l'actual abans de la crisi econòmica cal retrocedir fins al 2003 (una IMD de 16.962), mentre que des del 2007 fins al 2010 (ambdós inclosos) aquest paràmetre sempre va estar situat per damunt dels 20.000 vehicles de mitjana al dia.

La recuperació s'ha accentuat en paral·lel als dos anys que fa que s'apliquen els nous descomptes en el tram de l'autopista que va des del peatge de Sant Vicenç-Castellbell cap al nord de la C-16 (o a l'inrevés).

Però també cal tenir present que en el tram sud de la C-55, a Castellgalí, aquesta IMD es manté per damunt dels 30.000 vehicles. Això fa que la distribució de trànsit en aquest corredor conjunt que, en part, formen les dues vies sigui del 60% i el 40%, respectivament.