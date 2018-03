Més de 500 persones estan tallant les autovies C-16 i la C-25

La indignació per l'arrest de Carles Puigdemont i l'empresonament divendres dels polítics que van liderar el procés ha portat a més de 500 persones a tallar les autovies de l'Eix del Llobregat i de l'Eix Transversal, al terme municipal de Sallent, per exigir-ne la llibertat. Els assistents a la protesta han protagonitzat una marxa lenta per l'autovia i amb la intenció d'arribar fins a l'encreuament de la C-25, una altra de les principals artèries viàries de la Catalunya Central. En aquests moments, doncs, les dues autovies estan tallades. El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Manresa ha convocat per aquesta tarda, a les 6, una manifestació de protesta. El punt de trobada era el Parc de l'Agulla, però les persones que han assistir a la crida s'han desplaçat en un primer moment fins a la gasolinera del Lleó, al terme de Sallent. Un cop els manifestants han arribat fins a aquest punt, han tallat l'autovia en tots els sentits de la marxa, amb crits de «llibertat presos polítics» i «Puigdemont President».

Entre les persones que estan participant a la protesta hi ha majoritàriament joves, però també parelles amb fills petits, i han col·locat pneumàtics amb un gran llaç groc sobre l´asfalt. Les persones que participen en aquest acte de protesta estan aguantant les precipitacions, ja que en aquest punt del Bages s´està intensificant la pluja.

Entre les persones que participen a la protesta hi ha l'alcalde de Sallent i president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), David Saldoni, que en declaracions a Regió7 ha dit: «Avui hem conegut la detenció de Puigdemont i estem en un moment en que la consternació es alta però perquè també es la suma del que vam viure divendres a Madrid. La piconadora de l'estat en tot el que representa Catalunya i la voluntat dels catalans està en marxa a tota velocitat». El president de l´AMI, a més, ha deixat clar que «les protestes s'han de fer pacíficament» perquè «totes les accions violentes seran una pedra al sabata».