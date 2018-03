Sallent engega un pla de formació en l'atenció a persones amb poca autonomia

Sallent ha posat en marxa la segona edició del pla ocupacional «Sallent t'acompanya», que s'allargarà fins al 20 de juliol. Es tracta d'una iniciativa que va néixer l'any passat per donar cobertura a les persones de més de 45 anys que es troben en situació d'atur i que enguany ja té més de 14 persones apuntades.

«Sallent t'acompanya» dóna formació i feina en l'àmbit de l'atenció a les persones amb poca autonomia o que requereixen necessitats especials a través d'una borsa de treball, que es va crear l'any passat, per assegurar que les persones contractades per aquests serveis tinguessin una formació prèvia. Aquesta formació consta d'una part teòrica i una de pràctica d'auxiliar de la llar amb mòduls diversos, que inclouen des de la dinamització social fins a la tecnologia, passant per tallers de primers auxilis, neteja de la llar, mobilitzacions i transferències i l'acompanyament psicològic.

Veient la demanda de la primera convocatòria del projecte, l'Ajuntament ha previst una ampliació de la formació per a aquesta segona edició amb més hores de català i matemàtiques per poder aprovar la prova d'accés als certificats professionals relacionats amb aquesta formació un cop finalitzat el curs.