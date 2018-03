Atrapats sí, però contents de ser-hi

Topar-se amb un tall de carretera quan tornes un diumenge a la tarda cap a casa no sol ser una experiència agradable. Diumenge, però, alguns ocupants dels vehicles es van sumar amb certa alegria al tall de trànsit. Aquest era el cas d´un matrimoni d´Agramunt que tornava de Ripoll i que declarava a aquest diari que «entenem que la gent estigui en contra de la situació política del moment i que ho expressin, és un dret. Volíem arribar a la manifestació del nostre poble, però ja que no hi serem ens sumem aquí». Igualment, les germanes Carol i Míriam Martínez, veïnes de Corbera i d´Abrera, que tornaven de la Fira de Rams de Vic, deien que «si ens hi hem d´estar tota la nit ens hi quedem, bé que hi ha gent que és a la presó».