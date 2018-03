Descarten posar una denúncia pel crematori

L'Ajuntament de Sant Fruitós no interposarà cap demanda contra l'Ajuntament de Manresa per la construcció del crematori de cadàvers que estan fent al costat del cementiri, al Camí de Rajadell. El consistori de Manresa va desestimar les al·legacions presentades pel govern local que encapçala Batanés pel procediment que ha dut a terme l'Ajuntament de la capital comarcal a l'hora d'adjudicar les llicències d'obres i ambiental a l'empresa Mémora. «Les al·legacions van ser desestimades i no posarem cap demanda perquè, de fet, és una qüestió que no ens afecta directament», explica l'alcalde de Sant Fruitós.

Batanés havia arribat a titllar el procés «d'obscur» perquè es van anunciar les obres del crematori sense haver iniciat la licitació de les tasques de construcció. Sant Fruitós de Bages també està en procés de construcció d'un tanatori-crematori que ha estat adjudicat a l'empresa Eternam Serveis Funeraris. Fins ara, la comarca del Bages no disposava de cap crematori i els habitants s'havien de desplaçar a comarques veïnes per poder incinerar els seus familiars. Les màquines van començar a treballar el gener per fer realitat el crematori que Manresa espera des de fa tres dècades.