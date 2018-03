Sant Fruitós demana suspendre la denúncia contra Manresa per la polèmica del Parc Tecnològic

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha demanat la suspensió de la demanda que va interposar fa gairebé dos anys contra el de Manresa per haver aprovat de forma unilateral l'ampliació dels usos del Parc Tecnològic de la Catalunya Central, en la qual s'obria la possibilitat de construir-hi un hotel. El consistori santfruitosenc considera que el Consorci de l'Agulla és l'òrgan que ha de donar el vistiplau a les reformes, ja que els dos consistoris hi són representats. Ara, Sant Fruitós ha sol·licitat la suspensió del contenciós administratiu perquè s'han iniciat els tràmits perquè el consorci aprovi els canvis urbanístics.

La Junta de Compensació del Pla Parcial del Parc Tecnològic va sol·licitar al Consorci de l'Agulla l'autorització per iniciar els tràmits per a la modificació urbanística. El mateix Ajuntament de Manresa, tot i haver aprovat el juliol del 2016 ampliar els usos del Parc Tecnològic, ara diu que el pla parcial es troba dins de l'àmbit del consorci i que, per tant, aquest ens ha d'impulsar les modificacions urbanístiques que es volen aplicar. El procés judicial queda aturat. De fet, el contenciós estava vist per a sentència i els dos consistoris implicats estaven a l'espera de la resolució del jutge.

«Des de Sant Fruitós no ens hem oposat al canvi d'usos i simplement estàvem en desacord que l'Ajuntament de Manresa ho aprovés en el ple abans que el consorci hi donés el visitplau», explica l'alcalde del municipi bagenc, Joan Carles Batanés. La demanda va arribar quan l'Ajuntament de Sant Fruitós no va obtenir cap resposta en sol·licitar al de Manresa que anul·lés l'acord aprovat pel ple. La modificació que en el seu moment va aprovar el consistori manresà incideix en els requeriments per instal·lar-se al Parc Tecnològic. Ara, una empresa ha de destinar el 50% de la seva superfície a recerca i innovació si s'hi vol instal·lar, i amb els canvis que en el seu moment va impulsar l'Ajuntament de Manresa no s'especificava un nombre concret, i tan sols es deia que «el percentatge havia de ser rellevant».

Per a Batanés és clau que la situació es desencalli i que el consorci impulsi les reformes perquè «el Parc avança i sembla que es va despertant alguna cosa». El mandatari local afegeix que anys enrere «no veiem empreses que volguessin instal·lar-se al Parc Tecnològic» i que ara «per fi s'ha despertat cert interès per ser-hi». Per aquest motiu considera que és important que les administracions treballin i es posin d'acord per facilitar-hi la instal·lació d'empreses.

De fet, l'Ajuntament de Sant Fruitós va interposar una segona demanda a Manresa contra l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), precisament, pels usos del Parc Tecnològic. L'alcalde del poble bagenc ha confirmat al regidor d'Urbanisme de Manresa, Marc Aloy, que també demanarà la suspensió de l'altre procediment judicial.