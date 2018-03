El Consell fa una declaració institucional contra la repressió de l'Estat espanyol

El Consell Comarcal del Bages ha fet una declaració institucional subscrita pels grups comarcals d'ERC-AM, ICV-E, CiU, CUP-PA i el Grup Mixt Comarcal Demòcrates en què es denuncia l'onada repressiva que exerceix l'Estat espanyol sobre els representants legítims de Catalunya.

Tal com exposa el text, el Consell manifesta que «davant d'aquesta nova injustícia, d'aquesta ignomínia, d'aquest acte d'autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable a les èpoques més fosques de l'Espanya franquista, els catalans no callarem. Continuarem defensant les nostres idees polítiques perquè aquestes no tenen barrots que les facin callar».

Des de l'ens, a més, es demana que s'aturi la repressió i l'actual deriva judicial i policial de l'Estat contra el poble de Catalunya i els seus representants legítims, tot recalcant que van ser «escollits democràticament». D'altra banda, el Consell Comarcal sol·licita «l'empara de la Unió Europea i les institucions internacionals per tal que actuïn per aturar aquesta vulneració de drets civils, polítics i humans del poble de Catalunya i el respecte als nostres representants polítics, injustament perseguits, empresonats i exiliats».

El president Agustí Comas, que va llegir el manifest aquest dilluns en un acte previ al plenari del Consell, manifesta que «fem aquesta declaració institucional per defensar una causa justa en favor de la llibertat i el ple exercici de la democràcia. Som un poble pacífic, compromès i ferm, i no ens aturarem fins a aconseguir la restitució de les nostres institucions, la llibertat dels presos polítics, i el retorn dels exiliats».