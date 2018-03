El despreniment d'una pedra de grans dimensions a Cardona malmet el col·lector de salmorres

Una roca d'unes 20 tones es va despendre aquest dilluns al Camí de Pinell del Bosc de Cardona a causa de les darreres pluges i nevades. Al caure, la pedra va malmetre el col·lector de salmorres, motiu pel qual s'ha procedit a tallar el camí, com a mínim fins dimecres, per fer els treballs d'arranjament. L'ACA ha procedit aquest dimarts al matí a iniciar la reparació del col·lector i s'espera que al llarg del dia s'acabi d'arranjar l'esvoranc que ha quedat al voltant de la zona del col·lector, on s'hi ha format un gran bassal d'aigua i fang. La zona afectada es troba a uns 50 metres del pont de les Palanquetes, dins el Camí de Pinell del Bosc, que és un camí rural sense asfaltar. Es tracta d'una ruta utilitzada pels veïns de tres masies de la zona, que disposen, però, d'un camí alternatiu per arribar a casa seva.