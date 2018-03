Francesc Martínez deixa l'alcaldia de Castellnou enmig d'un ple tens i dividit

El fins ara alcalde de Castellnou de Bages, Francesc Martínez (PSC-PM), ha deixat oficialment el càrrec amb un comiat agredolç. El ple de la dimissió (que ja estava anunciada) s´ha omplert aquest dimarts a la tarda amb una vuitantena d´assistents, però mitja bancada ha abandonat la sala tan bon punt la secretària ha donat coneixement de la renúncia i Martínez es disposava a llegir el seu discurs de comiat. Mentre uns marxaven, inclosos tots els regidors de l´oposició presents al ple i també Carme Llorens, de l´equip de govern i nova alcaldessa accidental, la resta d´assistents aplaudien el fins aleshores alcalde.

El ple ha evidenciat les tensions que hi ha hagut aquest mandat, especialment aquest darrer any en el si del consistori, i que ha acabat amb la dimissió de l´alcalde. El juny, el socialista Manel Valero es passava al grup mixt per discrepàncies amb Martínez i deixava el govern en minoria. La situació encara s´agreujava més amb la recent renúncia de la regidora Maria Pilar Rubio, també de l´equip de govern, i que va acabar desencadenant la marxa de Martínez feta efectiva avui, que deixa momentàniament un consistori amb 2 regidors del PSC, 3 d´ERC, un del PDeCAT, i un no adscrit, en un ple de 9 membres.

En el seu comiat, Martínez ha lamentat «les rancúnies i l´odi contra la meva persona», que han estat motiu de la seva renúncia abans del que tocava. Admet que marxa «putejat per un grup i un regidor que han provocat aquesta decisió per manca de voluntat de diàleg», en referència als regidors d´ERC i Manel Valero. «M´han fet patir molt; he tingut disgustos, i marxo decebut per l´actitud d´alguns mediocres», assegurant que fins i tot ha estat víctima d´agressions.

Més enllà d´aquests retrets, Martínez també ha tingut agraïments per l´exregidora Maria Pilar Rubio, que era entre el públic, i la regidora Imma Torralba, l´única que no ha abandonat el ple; com també per altre personal de l´ajuntament i entitats i col·lectius amb qui ha treballat durant els seus onze anys d´alcalde. Visiblement emocionat, ha agraït especialment «a la meva esposa, filles i netes, la seva paciència i comprensió per la meva passió, que ha estat treballar per la millora de Castellnou».

Precisament, l´esposa de Martínez, Carme Claret, i la seva filla Nuri, han estat part protagonista del comiat de l´alcalde. Ell mateix ha arrencat el seu discurs amb una part que havia escrit la seva esposa però que no s´ha vist en en cor de pronunciar ella mateixa al ple, i en què es mostrava «orgullosa de tu per tot el que has fet», i lamentava aquest final «brusc i precipitat».

La seva filla Nuri, si que ha pujat a l´estrada per agrair amb un emotiu discurs els anys d´alcaldia del seu pare, a qui ha definit, entre altres coses, com «un treballador incansable, inconformable, i amb un ritme de feina trepidant». «Has governat d´una manera sublim, queda´t amb això», ha conclòs.

Acabats els discursos, alguns dels assistents al ple s´han acomiadat de Martínez entre abraçades i llàgrimes. A fora, encara hi havia alguns dels regidors i veïns que havien abandonat la sala una estona abans.

Nomenaments en 15 dies

La renúncia que ja s´ha fet efectiva de Martínez, i la de la regidora Maria Pilar Rubio de dies enrere, ha deixat el consistori de Castellnou en una situació d´impàs, a l´espera que els dos nous regidors que els han de suplir prenguin possessió en un ple d´aquí a 15 dies.

Marc Valero, fill del regidor no adscrit Manel Valero, rellevarà Rubio, mentre que José Manuel Prado entrarà en el lloc de Martínez, després que han renunciat a fer-ho les dues anteriors a la llista: Beatriz Cárdenas i Carme Fletas. L´oposició continuarà tenint majoria, amb l´afegit que Valero, podria seguir els passos del seu pare.