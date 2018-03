Mor Àngel Salada, qui va ser mossèn de les mines de Sallent i de Castellbell

L'església parroquial de Sant Joan de Vilatorrada ha acollit aquest dimarts a la tarda el funeral de mossèn Àngel Salada Viñas, que va desenvolupar la seva tasca de rector a diferents parròquies del Bages i que, sobretot, va tenir una llarga etapa a Castellbell i el Vilar. Salada va morir a Manresa a l'edat de 89 anys, després de 63 d'exercici de prevere.

Nascut a Sant Martí d'Albars el 1929, va rebre l'orde del presbiterat el dia 17 de desembre de 1955, segons concretava una nota del bisbat de Vic. Segons es concreta en aquest mateix comunicat, Àngel Salada Viñas exercí el seu ministeri de prevere com a vicari de Sant Boi de Lluçanès l'any 1956, es va convertir en vicari de Santa Maria d'Igualada el 1958, i va passar a ser ecònom de Sant Salvador de Bellprat i Sant Cristòfol de Fillol el 1959.

A partir del 1964 la seva tasca sacerdotal el va dur al Bages, on va ser primer capellà de les mines de Sallent i posteriorment ecònom de Sant Miquel de Castellgalí (1969). L'etapa més llarga, però, la va desenvolupar com a rector de Santa Maria del Vilar, a Castellbell, on va arribar el 1988 i hi va estar més de vint anys. El 2010 es va jubilar i passà a residir primer a Sallent i després a Sant Joan.