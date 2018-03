Sant Vicenç registra des del gener 9 denúncies lligades a la tinença d'animals

L'Ajuntament de Sant Vicenç ha registrat des de principi d'any un total de nou denúncies per incompliment de l'ordenança municipal de tinença d'animals de companyia. La Policia Local ha començat a efectuar les primeres denúncies després de donar uns mesos de marge i informar la ciutadania de l'entrada en vigor de l'ordenança el mes d'agost passat.

Del total de denúncies registrades, tres són per dur animals potencialment perillosos a la via pública sense lligar, dues per no recollir les deposicions, dues per tenir els gossos sense lligar, una per no tenir l'animal registrat al cens municipal i la darrera per no tenir concertada l'assegurança de responsabilitat civil per als gossos potencialment perillosos. En paral·lel a les sancions, l'Ajuntament ha iniciat els requeriments per a la regularització dels tràmits administratius pels quals alguns propietaris i propietàries han estat sancionats. Les sancions a què s'enfronten els propietaris són d'entre 220 i 330 euros per no recollir les deposicions dels animals, entre 100 i 150 euros per accedir amb animals a zones on no es permet, o 2.400 euros per no disposar de la llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos.