La caiguda d'una roca trenca el col·lector de salmorra a Cardona

Operaris treballant ahir al matí per reparar el col·lector en el punt on hi va haver la caiguda de la roca ajuntament de cardona

La caiguda d'una roca de gran tonatge damunt d'una pista forestal de Cardona va provocar dilluns el trencament del col·lector que transporta les salmorres derivades de la Vall Salina fins al mar. Ahir ja s'estava procedint a la reparació del dany causat i es preveia que la situació quedés normalitzada, pel que fa a aquesta infraestructura.

Mentrestant, el camí de Pinell del Bosc de Cardona, que és on va tenir lloc l'incident i per on passa el traçat del col·lector, es preveu que quedarà tallat com a mínim fins aquest dimecres al matí. El que hi va haver va ser el despreniment d'una pedra de grans dimensions que, en caure, va trencar el col·lector de salmorres.

La roca –es calcula d'unes 20 tones de pes– es va desprendre dilluns al matí després d'uns dies de pluja i d'un hivern on ha fet acte de presència la neu, que ha desgastat encara més una zona desforestada que va patir incendis els anys 90.

Ahir al matí tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) van procedir a la reparació del col·lector, que va tornar a quedar operatiu a primera hora de la tarda, i era previst que durant el dia s'acabés d'arranjar l'esvoranc que va quedar al voltant de la zona del col·lector, on s'havia format un gran bassal d'aigua i fang.

Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Cardona analitzaran amb deteniment la zona de bosc i la carena per determinar si hi pot haver perill de nous despreniments. La zona afectada és a uns 50 metres del pont de les Palanquetes, dins el camí de Pinell del Bosc, que és un camí rural sense asfaltar. Es tracta d'una ruta utilitzada pels veïns de tres masies de la zona, que disposen, però, d'un camí alternatiu per arribar a casa seva.