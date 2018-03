Francesc Martínez deixa l'alcaldia de Castellnou enmig d'un ple tens i dividit

El fins ahir alcalde de Castell-nou de Bages, Francesc Martínez (PSC-PM), ha deixat oficialment el càrrec amb un comiat agredolç. El ple de la dimissió (que ja estava anunciada) es va omplir ahir a la tarda amb una vuitantena d'assistents, però mitja bancada va abandonar la sala tan bon punt la secretària va donar coneixement de la renúncia i Martínez es disposava a llegir el seu discurs de comiat. Mentre els uns marxaven, inclosos tots els regidors de l'oposició presents al ple i també Carme Llorens, de l'equip de govern i nova alcaldessa accidental, la resta d'assistents aplaudien el fins aleshores alcalde.

El ple d'ahir va evidenciar les tensions que hi ha hagut en aquest mandat, especialment aquest darrer any en el si del consistori, i que ha acabat amb la dimissió de l'alcalde. El juny, el socialista Manel Valero es passava al grup mixt per discrepàncies amb Martínez i deixava el govern en minoria. La situació encara s'agreujava més amb la renúncia de la regidora Maria Pilar Rubio, també de l'equip de govern, que va acabar desencadenant la marxa de Martínez feta efectiva ahir, que deixa momentàniament un consistori amb 2 regidors del PSC, 3 d'ERC, un del PDeCAT, i un no adscrit, en un ple de 9 membres.

En el seu comiat, Martínez lamentava ahir «les rancúnies i l'odi contra la meva persona», que han estat motiu de la seva renúncia abans del que tocava. Admetia que marxa «putejat per un grup i un regidor que han provocat aquesta decisió per manca de voluntat de diàleg», en referència als regidors d'ERC i Manel Valero. «M'han fet patir molt; he tingut disgustos, i marxo decebut per l'actitud d'alguns mediocres», i va assegurar que fins i tot ha estat víctima d'agressions.

Més enllà d'aquests retrets, Martínez també va tenir agraïments per a l'exregidora Maria Pilar Rubio, que era entre el públic, i la regidora Imma Torralba, l'única que no va abandonar el ple; com també per altre personal de l'Ajuntament i entitats i col·lectius amb qui ha treballat durant els seus onze anys d'alcalde. Visiblement emocionat, va agrair especialment «a la meva esposa, filles i nétes, la seva paciència i comprensió per la meva passió, que ha estat treballar per la millora de Castellnou».

Precisament, l'esposa de Martínez, Carme Claret, i la seva filla Nuri van ser part protagonista del comiat de l'alcalde. Ell mateix va arrencar el seu discurs amb una part que havia escrit la seva esposa però que no es va veure amb cor de pronunciar ella mateixa al ple. Es mostrava «orgullosa de tu per tot el que has fet», i lamentava aquest final «brusc i precipitat».

La seva filla Nuri sí que va pujar a l'estrada per agrair amb un emotiu discurs els anys d'alcaldia del seu pare, a qui va definir, entre altres coses, com «un treballador incansable, inconformable, i amb un ritme de feina trepidant». «Has governat d'una manera sublim, queda't amb això», va concloure.

Acabats els discursos, alguns dels assistents al ple es van acomiadar de Martínez entre abraçades i llàgrimes. A fora, encara hi havia alguns dels regidors i veïns que havien abandonat la sala una estona abans.

Nomenaments en 15 dies

La renúncia que es va fer efectiva ahir de Martínez, i la de la regidora Maria Pilar Rubio de dies enrere, ha deixat el consistori de Castell-nou en una situació d'impàs, a l'espera que els dos nous regidors que els han de suplir prenguin possessió en un ple d'aquí a 15 dies.

Marc Valero, fill del regidor no adscrit Manel Valero, rellevarà Rubio, mentre que José Manuel Prado entrarà en el lloc de Martínez, després que han renunciat a fer-ho les dues anteriors a la llista: Beatriz Cárdenas i Carme Fletas. L'oposició continuarà tenint majoria, amb l'afegit que Valero podria seguir els passos del seu pare.