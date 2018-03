L'Ajuntament de Navàs negocia amb la parròquia la compra del Casal Sant Genís

L'Ajuntament de Navàs té la negociació molt avançada amb la parròquia i el bisbat de Solsona per tal que el Casal Sant Genís -un equipament amb teatre que és propietat de l'església però que el poble utilitza per a molts dels actes que s'hi celebren- passi a ser de titularitat municipal.

D'aquesta manera, a banda de passar a convertir-se en nou propietari, el consistori podria gestionar ajuts per afrontar una remodelació integral de l'immoble, per adequar-lo als requeriments actuals, tant normatius com de necessitats d'ús. De fet, les tres parts han arribat ja a un acord, que fins i tot s'ha arribat a signar i que quedava pendent de consolidar amb l'acte notarial de compravenda. Però, segons ha explicat Genís Rovira, regidor de Cultura, perquè ha aparegut en escena un quart actor, el Patronat de la Colònia Vidal (Puig-reig) que defensa que a l'hora de construir aquest casal va adquirir uns drets que, davant de qualsevol operació de compra-venda, «diu que tindria dret a tempteig. Això suposaria que, si el volen exercir, haurien de comprar-lo i igualar com a mínim l'oferta que s'ha fet. Però ara tot queda en què aquest patronat i la parròquia es posin d'acord sobre aquest fet».

L'acord concret a què han arribat Ajuntament, parròquia i bisbat és que el consistori adquiriria l'immboble -per l'ús del qual paga des de fa anys un lloguer mensula- per un total de 300.000 euros. Quantitat que, segons Rovira, també s'ha pactat que es pagaria en deu anys. A més, la parròquia demanava que per contracte Càritas pugués continuar ocupant les dependències que hi ha damunt de la part del vestíbul, on té fins ara els seus locals.

El regidor de Cultura ha explicat que aquest requeriment era complicat perquè l'espai no està en unes condicions prou adequades, però que finalment es va arribar a l'acord que el consistori pagaria un lloguer per un altre local per tal que Càritas s'hi pugui ubicar i així quedi lliure tot l'espai del Casal Sant Genís.

Amb la signatura de compravenda pendent que la parròquia trobi una solució amb el Patronat de la Colònia Vidal, Genís Rovira ha explicat que «el problema és que tenim pendents els pressupostos, i això ens condiciona. Necessitariem pressupostar, d'entrada, els 30.000 euros per al primer pagament de la compra, corresponent a aquest any. A més, hem encomanat un estudi per remodelar l'espai. I cal pressupost per a part de l'actuació que caldria per remodelar l'equipament, ja que s'hi ha de fer una intervenció important, pràcticament integral».

L'espai principal del Casal Sant Genís és una sala teatre amb una capacitat amb butaques d'unes 400 persones. El Grup Escènic és el que en fa servei d'una manera més permanent i al llarg de l'any s'hi porten a terme nombroses activitats.

La idea que té l'Ajuntament és fer-ne uan renovació completa per adaptar-lo plenament a les normatives actuals, però també a les necessitat del municipi. Per exemple, es vol convertir el teatre amb un espai més polivalent, similar a l'auditori de Navarcles, que amb graderies retractils permeti deixar l'espai de la sala net quan es requereixi.