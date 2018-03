Súria exposa les obres del Concurs Nacional de Fotografia de la vila

La sala Cal Balaguer del Porxo acull l'exposició del 48è Concurs Nacional de Fotografia Vila de Súria, dins del programa d'actes de les Caramelles d'enguany. La mostra es pot visitar fins al proper 3 de juny. En aquesta nova edició del veterà Concurs surienc hi han participat 57 concursants, amb un total de 316 fotografies presentades.

El certamen és organitzat per la secció fotogràfica de Joventuts Musicals, amb el suport de l'Ajuntament de Súria. En el transcurs de l'acte inaugural, la regidora de Cultura, Montserrat Juncadella, va elogiar «l'esforç i la dedicació» dels organitzadors per fer possible la continuïtat del Concurs, que any rere any aplega fotografies d'un elevat nivell de qualitat. Per la seva banda, els representants de l'entitat organitzadora, Albert Castellano i Josep Maria Homs, van agrair l'interès de totes les persones participants i van reiterar la invitació als afeccionats suriencs per tal que hi prenguin part en properes edicions.

El 48è Concurs Nacional de Fotografia Vila de Súria ha premiat a la categoria de color: Carles Punyet Miró (Barcelona), Diego Pedra Benzal (Cornellà de Llobregat)i Daniel Font Vila (Ripoll). En Monocrom s'ha guardonat a Diego Pedra Benzal (Cornellà de Llobregat), Angel Atanasio Rincón (Alcázar de San Juan) i Miquel Planells Saurina (Banyoles). El premi Vila de Súria ha estat per Diego Pedra Benzal (Cornellà de Llobregat), Pep Codina (Tona) i Daniel Font Vila (Ripoll). Quant als Concursants locals, els guardonats han estat Albert Castellano i Copons, Josep Maria Homs Porredón i Alfonso Garcia Ruiz.

Aquesta ha estat la primera vegada en la història del Concurs que un mateix participant aconsegueix premis en les tres categories d'àmbit general (color, monocrom i Vila de Súria). Coincidint amb l'exposició del 48è Concurs Nacional de Fotografia Vila de Súria, la sala Cal Balaguer del Porxo ha estrenat una nova il·luminació per facilitar més el visionat de les obres.

L'horari d'obertura de la mostra és de divendres a diumenge i festius, d'11.00 a 14.00 h, dissabtes, també de 17.00 a 20.00 h, a excepció del dissabte 31 de març (de 16.00 a 18.00 h). El Diumenge de Pasqua obrirà de 9.30 a 14.30 h.