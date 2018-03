L'empresa Semen Cardona construeix un nou centre d'inseminació artificial d'alt rendiment a Segòvia

L'empresa Semen Cardona consolida la seva expansió a l'estat espanyol amb la construcció d'un nou centre d'inseminació artificial (CIA) d'alt rendiment a Castella i Lleó, a 40 quilòmetres de Segòvia, en una zona rural aïllada d'explotacions ramaderes. Segons informa la companyia a través d'un comunicat, el centre acollirà 300 sementals que estaran distribuïts en tres unitats totalment independents i aïllades. A més, les instal·lacions comptaran amb mesures d'alta bioseguretat d'última generació, com aire filtrat, lliure de bacteris i 100% protegit contra el virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (PRRS).

El nou centre entrarà en funcionament a finals d'estiu i es calcula que estigui a ple rendiment a la tardor d'aquest 2018. Al mateix moment també entrarà en funcionament un altre centre d'alt rendiment genètic de Semen Cardona ubicat a Tarazona (Saragossa).

El nou centre ocuparà una infraestructura iniciada fa una dècada per una de les principals industries del sector de Castella i Lleó, però que va acabar avortant la construcció, segons informa l'empresa. Semen Cardona iniciarà en breu les obres per convertir-lo en un dels CIA amb més bioseguretat i més modern d'Europa. Alhora, les noves instal·lacions han de garantir la prestació dels millors serveis a la regió de Castella i Lleó, on Semen Cardona està experimentant un gran creixement.

De fet, la setmana passada Semen Cardona va anunciar l'acord amb Prosepor per a la gestió integral d'un altre centre a la província de Segòvia, aquest molt més petit –amb una cinquantena de sementals- i ja en funcionament a Mozoncillo, a uns 30 quilòmetres de Segòvia.