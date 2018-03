Sant Fruitós celebra el seu tradicional Via Crucis

Sant Fruitós de Bages ha celebrat, aquest matí de Divendres Sant, el seu tradicional Via Crucis pels carrers més transitats del centre de la població. Tot i que la sortida s'ha fet, com és habitual, des de l'església parroquial del poble, enguany el recorregut que han seguit els fidels ha sigut lleument diferent al d'ocasions anteriors ja que la ruta de cada any estava impracticable a causa de les obres al carrer del Padró.