Les caramelles de Súria portaran als carrers prop de 900 cantaires i dansaires

Les tradicionals caramelles posaran aquest cap de setmana la banda sonora a la Pasqua en moltes localitats bagenques. Cançons i danses ressonaran per carrers i places en una de les cites més populars del calendari festiu. A Súria, on es fan les caramelles considerades més grans de Catalunya, és un dels municipis que viu la celebració amb més intensitat. La vila traurà al carrer prop de 900 cantaires i dansaires que, entre avui i demà, recorreran carrers i places agrupats en vuit colles.

Avui a la tarda es faran les caramelles de pagès, i al vespre hi haurà el sopar i la trobada caramellaire al pavelló. La jornada acabarà amb cercatasques i concert. Diumenge arribarà la jornada central de la festa, en què composicions tradicionals i altres de més actuals posaran música a les lletres de les caramelles, que petits i grans interpretaran durant tot el matí pels carrers del nucli urbà i la plaça de Sant Joan.

Callús és un altre dels pobles bagencs on la tradició de les caramelles està fortament arrelada. Uns 300 caramellaires, entre grans i petits, agrupats en dues colles, participaran avui a la cantada a les masies i, demà, en el recorregut per tot el poble, on oferiran els cants i balls tradicionals. El ball de bastoneres, que cada any té més participació, és un dels trets distintius de la festa, que aquest any, entre les cançons que s'interpretaran, s'inclou la sardana G irona m'enamora, en honor del president de la Generalitat a l'exili.

A Cardona, avui els Caramellaires de Pagès i el Grup de Trabucaires Sant Ramon cantaran i ballaran el ball de cascavells pel barri de Coma. Ja a la nit, la Coral Cardonina cantarà a la plaça del Mercat i a la plaça de la Fira en acabar la vetlla pasqual. Demà al matí, els Caramellaires de Pagès, les Caramelles de la Coromina, la Colla Jove i el Grup de Cant Coral l'Amistat cantaran pel centre històric de la vila ducal. A dos quarts de dues hi ha prevista la trobada de totes les colles davant de l'ajuntament, on es cantarà La sardana de Cardona.

Unes dues-centens persones, de totes les edats i agrupades en les colles dels Quintos i del Vi Bo de Salelles, ompliran de cants i danses els carrers de Sant Salvador de Guardiola i les masies de l'entorn. Altres municipis bagencs com Avinyó, Fals, Camps, Navarcles i Santpedor, entre d'altres, també tenen aquest cap de setmana una cita amb la tradició caramellaire.