Les noves mesures a la C-55 permetran activar a l'instant els protocols de seguretat

El futur desplegament del sistema de càmeres, sensors i panells al llarg de tot el corredor central garantirà una resposta gairebé instantània davant de possibles incidències tant pel que fa al desplegament dels equips d'actuació, com als senyals d'avís als usuaris, que pot implicar un aixecament de barreres a l'autopista. «Si fins ara el protocol d'obertura és de l'ordre dels 40 o 45 minuts, podrà ser pràcticament immediat», explica el subdirector general d'explotació viària del centre de control de carreteres que la Generalitat té a Vic, Albert Gómez.

Les càmeres que hi haurà instal·lades al llarg de la C-55 permetran una detecció automàtica de qualsevol incidència i alertaran tant els operadors del Centre d'Informació Viària de Catalunya del Servei Català de Trànsit (Civicat), com el centre de control de Vic. Tot plegat permetrà actuar de seguida «sense haver d'esperar que ens truqui ningú com fins ara» abans d'enviar els Mossos al lloc de la incidència perquè l'avaluïn i decideixin si cal mobilitzar els equips de manteniment o altres, i si cal aixecar barreres. «Això implica que a hores d'ara triguem força estona a comunicar formalment a l'usuari que l'obertura del peatge és efectiva, i en canvi, amb les càmeres, tot el procés de presa de decisions podrà ser molt més ràpid».

Un cop desplegats els efectius i avaluada la incidència, els diversos tipus de panells informaran instantàniament els conductors de quin és el problema i quines mesures s'emprenen, ja sigui l'aixecament de barreres, possibles desviaments, o simplement alertaran de possibles retencions davant d'una incidència menor.



Alertes pel clima en temps real



Més enllà de les incidències de trànsit, aquest nou desplegament també preveu orientar en temps real de les possibles incidències que es puguin derivar de les condicions meteorològiques del moment, sobretot del perill de gel.

Els diversos sensors que es col·locaran en trams de la carretera on normalment hi ha problemes de gel detectaran la temperatura del ferm, i en cas de perill, se senyalitzarà en els pictogrames que incorporaran alguns panells. Ara ja existeixen senyals que indiquen perill de gel, però solen ser permanents, de manera que «hi són sempre, tant si hi ha gel com si no, i arriba un punt que l'usuari ja no en fa cas», apunta Gómez. Ara, els nous senyals també seran fixos, però només es desplegaran en el període hivernal, i indicaran que hi ha perill de gel al conductor en temps real, en funció del que hagin detectat els sensors al ferm de la calçada. Aquests mateixos pictos també podran servir per informar, per exemple, de la possible presència d'animals a la carretera, també en èpoques determinades.

Gómez també destaca les noves estacions de comptatge de vehicles (ETD), «que ens informaran en temps real del comportament de la mobilitat en tot aquest corredor viari.