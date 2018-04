Religió, esport i cultura atrauen centenars de visitants a la muntanya de Montserrat

Després de Barcelona, Montserrat és segurament un dels indrets que atrauen més visitants d'arreu del país. Tot i el vent d'ahir, centenars de persones s'hi van desplaçar amb vehicle propi, a peu o amb cremallera. El monestir és tot un reclam per al turisme religiós durant la Setmana Santa, que arriba a la muntanya atret per la solemnitat de l'indret i de la basílica de Santa Maria, però també amb interès per escoltar el cor de nois de l'Escolania que cada dia canten durant la salve i les vespres.

Encara que poc conegut, Montserrat també disposa d'un museu on destaca un Caravaggio de primer ordre, el Sant Jeroni penitent, i que també és conegut per una important col·lecció d'art català dels segles XIX i XX amb artistes com Vayreda, Rusiñol, Casas, Nonell, Dalí o Picasso.

Més enllà d'una motivació purament religiosa, el monestir de Montserrat també és un bon reclam per a famílies i grups d'amics sense un interès espiritual gaire fervorós. Per exemple, pel contacte amb la natura que experimenten els excursionistes que pugen per les desenes d'itineraris de la muntanya, com l'Alba i el Sergio, que van explicar que han aprofitat les vacances per fer nit en un refugi. Ho van fer al refugi de Sant Antoni. Són habituals de la muntanya i, tot i les previsions de vent i fred, van decidir aprofitar els dies de festa per fer allò que més els agrada. Ahir al matí, quan es van despertar, van fer camí cap al monestir. «Sabíem que potser a la nit cauria una mica de neu i faria vent, però per caminar està bé», va explicar l'Alba.

La muntanya de Montserrat té molts camins que permeten acostar un paratge natural d'aquestes característiques a tot tipus de persones amb nivells molt diferents per itineraris de dificultat baixa, com el del camí dels Degotalls, o d'altres una mica més complicats, com el que va des del monestir al cim de Sant Jeroni. Un cop al monestir, l'Alba i el Sergio van aprofitar per visitar l'església. «Com que és Setmana Santa, també tenia ganes de veure la basílica, ens asseurem al banc i pregarem una mica», va afegir l'Alba.

També hi ha altres visitants de la muntanya que la trepitgen per primera vegada. És el cas de l'Ana, que va decidir descobrir el monestir amb la seva família de Miami (Estats Units) durant el viatge d'aquestes festes per l'estat. Van començar per Madrid, van seguir per Astúries i Santander i ara són a Barcelona. «Ens interessava molt. De fet, el meu objectiu per venir a Barcelona era poder visitar Montserrat», va destacar. «La muntanya i el viatge fins aquí són meravellosos», va dir: «Ho coneixia per la televisió, ho havia vist en llibres i per internet i és preciós».

Tot i conèixer la història de Montserrat, l'Ana va admetre que no s'havia informat del temps i que no sabia que faria vent i fred aquest dissabte. Per això, «hem hagut d'entrar a les botigues a comprar roba d'abric», explicava mostrant un jersei blau de cremallera amb la inscripció «Montserrat Mil·lenari». A ella, la situació política que viu Catalunya no la va influir per decidir si visitaven o no Barcelona i Montserrat.

Per la seva banda, la família del Daniel, de Barcelona, va arribar dissabte a Montserrat amb la idea de visitar les coves. Quan ja hi eren, però, es van trobar l'espai bastant concorregut i van decidir pujar fins al monestir amb el cremallera. Des de fa dies, les habitacions de l'hostatgeria estan plenes i les cel·les Abat Marcet fregaven el ple absolut. Pel que fa a l'hotel Abat Cisneros, situat al costat del monestir, les previsions per Setmana Santa se situaven al 75%.