Alumnes de Navàs ideen un projecte cultural per a estudiants europeus

Alumnes de l'institut escola Sant Jordi de Navàs estan desenvolupant un projecte de caire social i cultural per exportar-ne el seu contingut a altres països europeus. És fruit la participació d'aquest centre en el projecte Erasmus + per als cursos 2017-2019, en què participen diversos instituts d'arreu d'Europa per intercanviar coneixements i experiències mitjançant el disseny d'algun projecte o activitat que després els altres paísos adapten a la seva pròpia realitat. A tot Catalunya hi ha 80 projectes com aquest, i 18 centres en són coordinadors, entre ells el de Navàs.

En aquesta primera etapa, l'institut escola de Navàs ha treballat en la creació d'un grup d'animació per al poble amb grallers, percussió i xanquers, que serveix com a model als altres centres per crear també una proposta semblant.

El projecte porta per nom «ser emprenedors socials: emprenedoria social per activar el batec de les nostres escoles i dels nostres pobles», i ja ha donat els seus primers fruits. I és que Navàs comparteix l'experiència amb alumnesd d'Àustria, Grècia i Polònia, i ja han pres els primers contactes, fins al punt que auqests socis europeus han après a tocar el flabiol de gralla, a construir xanques i a caminar-hi, i a com fer llargs els pantalons dels xanquers. Va ser en una visita que aquests socis van fer a Navàs el febrer, i ara ha estat el torn dels navassencs (un total de 20 alumnes) que han viatjat fins a Creta per aprendre el seu projecte. El curs vinent hi haurà intercanvis amb Polònia i Àustria.