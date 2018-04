Fonollosa rehabilitarà la plaça Major per donar un ús més funcional a l'espai

Amb l'objectiu de dignificar i embellir el nucli urbà de Fonollosa, l'Ajuntament del municipi preveu iniciar en els propers mesos les obres de rehabilitació de l'entorn de la plaça Major. Amb aquestes reformes, el consistori vol donar un ús més funcional a l'espai, que actualment bàsicament s'utilitza com a zona de pas de vehicles, i recuperar-lo per a la ciutadania. Per aquest motiu, el projecte preveu la creació d'una plataforma única i la supressió dels aparcaments.

El projecte de reforma de l'entorn de la plaça Major proposa eliminar totes les voreres que hi ha i fer un espai de plataforma única, que anirà des de la plaça que hi ha al costat (que properament s'anomenarà de l'1 d'octubre), fins al forn de pa. Segons l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, el projecte d'urbanització pretén «adequar l'espai per a l'ús dels veïns i veïnes i donar-li més la funció que ha de tenir de plaça del poble», ja que ara «majoritàriament serveix com a rotonda on els vehicles poden girar fer un canvi de sentit».

La nova plaça es reformarà amb dos materials diferenciats. Per una banda, hi haurà lloses de pedra natural per fer diferents espais amb bancs i jardineres i, de l'altra, la zona on es mantindrà l'espai per al gir dels vehicles estarà acabada amb un formigó colorejat. A banda d'embellir l'aspecte de la plaça, la rehabilitació permetrà millorar la seguretat a la zona. «La plataforma única elevarà l'espai i obligarà forçosament a reduir la velocitat dels vehicles pel nucli urbà» en una zona molt transitada ja que «és l'únic lloc de pas que tenim cap a la zona industrial i de granges», apunta l'alcalde.

D'altra banda, també es prohibirà l'aparcament de vehicles a tota la zona de la plaça ja que, segons Hernández, «tenim espais suficients per aparcar arreu del poble i així intentarem tenir una zona més pacífica en un lloc on hi ha molta activitat».

La rehabilitació d'aquesta cèntrica plaça respon a la voluntat del govern municipal de «dignificar i embellir el nucli del poble d'acord amb algunes iniciatives de rehabilitació que duen a terme veïns de la zona des de fa temps, per fer més bonics els nuclis urbans dels nostres pobles que en alguns casos estan força degradats, com és el cas del de Fonollosa».

Actualment, el projecte es troba a exposició pública fins a mitjan d'abril quan es preveu la licitació de les obres que haurien de començar abans de dos mesos i per a les quals s'ha previst un pressupost d'un màxim de 40.000 euros més IVA. L'Ajuntament pretén inaugurar el nou espai el proper mes d'agost coincidint amb la Festa Major de Fonollosa.