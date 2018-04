El Geoparc crea un nou producte turístic que uneix Montserrat i els vins del Bages

«Una escapada de dos dies per conèixer una muntanya màgica i descobrir una gran terra de vins». Així es presenta el producte turístic El vi del Geoparc, una proposta que neix fruit d'un nou acord público-privat per continuar potenciant els atractius, contrastos i riqueses del territori, segons ha informat el Consell Comarcal del Bages.

D'aquesta manera, amb la implicació de Bages Terra de Vins i Montserrat, l'agent turístic més important de la demarcació i un dels més rellevants de Catalunya, el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central continua teixint la seva xarxa de col·laboració per a la promoció turística.

Aquest paquet turístic proposa una ruta guiada per les tines de pedra seca, incloent-hi un tast de vins de la DO Pla de Bages i productes singulars en plena natura. Posteriorment, es fa parada a Mura on es podrà gaudir de la gastronomia local i d'una visita al Molí del Mig, i finalitzaran la primera jornada en un celler de la DO Pla de Bages. Després de fer nit a l'Hotel Abat Cisneros de Montserrat, podran explorar Montserrat amb una visita molt completa. De moment, les dates previstes són els caps de setmana del 7 i 8 d'abril, 19 i 20 de maig i 16 i 17 de juny.