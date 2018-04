Sant Joan farà una Audiència Memorial per donar veu als testimonis de la guerra civil

Sant Joan de Vilatorrada serà l'escenari, el proper 19 d'abril, d'una Audiència Memorial, un espai per escoltar el testimoni oral de veïns i veïnes del municipi que van viure els fets de la guerra civil, el franquisme i la postguerra. Es tracta d'un acte singular que vol trencar el silenci i que té el primer precedent a Monistrol de Montserrat, ara fa 3 anys. L'activitat, que tindrà lloc a Cal Gallifa, està promoguda per la Diputació de Barcelona i organitzada per l'Ajuntament de Sant Joan, amb l'objectiu de fer una reparació simbòlica i un reconeixement institucional a totes les víctimes.

L'acte, que no és una conferència ni un debat, donarà veu als veïns i veïnes de Sant Joan i del nucli de Sant Martí de Torroella que van partir la guerra civil i la post-guerra perquè exposin públicament el seu testimoni personal i familiar sobre aquests fets. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan, Jordi Pesarrodona, explica que l'acte «ha de ser també un reconeixement a totes aquestes persones que han guardat silenci tant temps, siguin del bàndol que siguin» i pretén «donar els honors que es mereixen a tota aquesta gent, que realment són els constructors del país que estem vivint ara».

De la mateixa manera, considera que «en situacions com l'actual, crear un espai de testimoniatge sense retrets, on ningú fa preguntes ni es crea cap debat sinó que només escoltem les vivències, d'un cantó i de l'altre, realment això és el que hem d'aprendre, a escoltar i no tancar-se en banda».

El municipi ja va fer una primera crida per trobar els testimonis que intervindran a l'acte i el proper dia 11 d'abril hi ha una segona tongada d'entrevistes. Tot i que es convidarà tots els participants d'aquestes sessions prèvies, a l'acte, que és obert al públic, hi intervindran una selecció d'aquests testimonis. Tindrà lloc el 19 d'abril a sala de cultura de Cal Gallifa, a les 6 de la tarda.

L'Audiència Memorial és un programa pilot de la Diputació de Barcelona que es preveu estendre a altres municipis. El primer lloc on es va fer va ser a Monistrol de Montserrat, impulsat pel Memorial Democràtic de la Generalitat, el maig del 2015, i va incloure onze testimonis.



Recerca de la memòria històrica



Sant Joan ja fa uns anys que té un grup de voluntariat que, juntament amb l'arxiu municipal, treballa en la recerca de la memòria històrica. El consistori té previst enregistrar durant l'audiència un petit documental que quedarà a l'arxiu «per preservar la memòria del nostre territori permanentment». Entre les accions dutes a terme en el camp de la recuperació de la memòria històrica, Sant Joan va inaugurar el 2012 un monument en record dels soldats republicans enterrats a la fossa del camí de les Torres.