Santpedor treballa en la recuperació de la font de les Escales per fer-la visitable

Conèixer com era, intentar esbrinar els seus orígens i evolució, i adequar-la per fer-la visitable. Aquest és el propòsit dels treballs que l'Ajuntament de Santpedor ha encarregat per recuperar la font de les Escales, un espai ara soterrat sota la plaça de la Font, i que fins fa un segle havia estat l'únic punt d'aprovisionament d'aigua potable al poble, a banda dels pous.

Un equip dirigit per l'arqueòloga Àngels Pujol, i que inclou la responsable de l'arxiu municipal, Mireia Vila, ja fa un parell de mesos que hi treballa i està a punt d'enllestir la feina de prospecció i estudi abans de procedir a la seva divulgació. No s'hauran descobert noves grans estructures que no se sabés ja que existien, però s'haurà mesurat, escanejat i netejat tot el conjunt per poder-ne fer una difusió més exhaustiva. I és que, «més que una font, era tot un sistema d'aigua» amb una cisterna, abeuradors i mines, «i un punt neuràlgic i central del poble, on la gent es trobava i feia cua per omplir els càntirs», explica Mireia Vila. Als anys 70 es va tapar amb formigó per urbanitzar-hi la plaça i el carrer de sobre, i ara els veïns han demanat a l'Ajuntament una redescoberta, mitjançant els pressupostos participatius.



L'escala original i els abeuradors



Fins ara s'han fet tasques de neteja, desenrunament, i sondejos al terra i a les parets, «i s'ha estudiat quina ha estat l'evolució en la construcció de l'estructura que envolta la font», apunta Àngels Pujol. Això ha posat al descobert part de l'escala originària d'accés, i s'han repicat els ciments d'uns antics abeuradors per als animals «dels quals teníem una certa idea per fotografies antigues, però ara s'han tret a la llum, i s'han pogut mesurar», afegeix Pujol.

Hi ha documents dels segles XII i XIII que fan pensar que ja existia algun sistema de rec amb brolladors i canalitzacions per a uns horts propers que s'abastien d'aquesta aigua, però de mencions pròpiament de la font dins l'espai urbà no se'n troben fins al 1455, diu Vila, si bé això no vol dir que no existís abans. El que ha posat de manifest aquest estudi és que hi va haver moltes actuacions fetes al llarg de la història: «aquesta funció vital de l'aigua fa que constantment hi hagi millores per obtenir una captació més gran». Per exemple, s'han trobat ceràmiques de mitjan segle XVIII incrustades a les parets de les mines que servien per canalitzar aquesta aigua aprofitant diverses surgències, i això vol dir que «van folrar o van fer algun tipus d'ampliació i remodelació en aquestes parets», diu Pujol, si bé no se sap de quan serien originàries les mines.

De galeries n'hi ha dues, una de les quals és de molt difícil accés i fins ara no s'ha pogut estudiar. «Sabíem que existia i la brigada n'havia fet un petit croquis, però no s'havia mesurat mai i no se sabia ben bé com era». En total, fa una vintena de metres, mentre que l'altra, més llarga i amb revolt, en fa cinquanta. Són d'una fondària d'uns 4 metres, i totes dues tenen una sortida al carrer per unes escales amb una porteta que dóna a l'exterior. Aquestes galeries es comunicaven amb l'espai de la font, on hi havia brolladors i piques (ara cobert de formigó).



De l'oblit a l'interès



La font de les Escales havia estat un espai vital per als veïns de Santpedor durant segles, «però en el moment que va començar a arribar aigua corrent a les cases pràcticament es va deixar de fer servir. Encara s'utilitzava per refrescar els aliments o el vi, fins que es van començar a generalitzar les neveres», expliquen Pujol i Vila. Això va portar al seu cobriment als anys 70 (i gairebé a l'oblit), fins que el 2006 es van construir unes escales d'accés noves. Tanmateix, pràcticament no s'hi havia baixat mai fins a la visita pública que es va fer la primavera de l'any passat, quan el projecte de recuperació de la font va ser escollit en el pressupost participatiu.

Properament se'n preveu organitzar una altra (en què ja es podran veure els abeuradors i les escales originals), i a la llarga s'intentaran organitzar «amb més constància», diu l'alcalde, Xavier Codina. També s'estudiarà com condicionar millor tot l'espai i quina divulgació se'n pot fer, amb plafons, amb una sobreimpressió de les galeries soterrades en el paviment del carrer. També s'ha fet un escàner amb làser de tot el conjunt per poder-ne fer estudis a partir d'un model tridimensional, i se'n podrien fer maquetes o impressions en 3D.