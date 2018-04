Cal Serra de Navàs rep un certificat per la seva oferta saludable de plats cuinats

L´establiment de Navàs Cal Serra ha rebut el certificat Amed, que l´acredita com a establiment de restauració que ofereix als seus clients una varietat de plats cuinats basats en la dieta mediterrània, tant pel que fa als ingredients com a l´elaboració.

L´Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), en el marc del Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP), dinamitza i destaca el programa Amed com a iniciativa pionera a l´Estat amb l´objectiu de promoure la salut a través del foment de l´alimentació mediterrània i del consum de fruita fresca entre la població.

Cal Serra, ja des de fa temps, ofereix als seus clients una varietat de primers i segons plats cuinats. Amb aquesta acreditació es vol reconèixer la tasca diària que fan en favor de la salut dels seus clients.

Avui, 4 d´abril de 2018, la cap del Servei de Salut Pública del Bages, Ester Ibáñez, ha fet entrega de l´acreditació a la propietària de l´establiment, Mercè Parcerisa.

L´acreditació Amed

L´objectiu de l´acreditació Amed és promoure la salut a través de la millora del´oferta, la identificació i la visibilització d´establiments de restauració que donen valor a l´alimentació mediterrània.

Juntament amb l´acreditació, es lliuren els adhesius identificatius que, posats en lloc visible, informen els usuaris que l´establiment està compromès amb la dieta mediterrània.

Actualment, a la Catalunya central, hi ha 46 establiments que tenen l´acreditació Amed, amb capacitat per atendre 4.470 comensals; en total a Catalunya, hi ha 605 establiments, repartits en 143 municipis, que poden oferir menús mediterranis a 92.761 comensals, diàriament.