La Fira d'Artés aposta per potenciar les activitats familiars en diferents espais

Potenciar les activitats familiars en diferents espais és la principal novetat de la Fira d'Artés, que aquest cap de setmana celebra la seva 58a edició. En la línia de l'any passat, el certamen tornarà a distribuir els expositors per sectors d'activitat, entre el passeig Diagonal i el carrer Catalunya. La fira disposarà d'una superfície d'exposició de 52.000 metres quadrats i més de 50 expositors.

Amb el nom de Gira la fira el certamen fa una proposta familiar amb nou activitats distribuïdes per l'espai firal amb l'objectiu d'aconseguir conciliar els estands i les activitats per a adults amb les inquietuds dels infants. En aquest sentit, l'alcalde d'Artés, Ernest Clotet, apunta que «tenim clar que és una fira familiar i probablement una de les coses que es tenien menys en compte són els nens i creiem que aquesta pot ser una bona proposta».

L'inici de l'activitat, que té el suport d'entitats del municipi, es podrà fer a qualsevol dels punts distribuïts per la fira o a l'estand oficial, on es donarà a cada infant una motxilla amb aigua i una targeta amb un plànol per marcar els diferents punts per on s'hagi passat. Els infants que hagin completat el 80% de les activitats entraran en un sorteig de regals familiars d'activitats gestionats per Bages Turisme.

Cotxes nous i d'ocasió, maquinària agrícola i forestal protagonitzaran de nou el certamen, que també tindrà una cinquantena de parades d'artesans, que enguany tornaran a situar-se entre als car-rers Balmes i Catalunya. La Fira de la Cervesa Artesana, que obrirà dissabte a les 5 de la tarda i diumenge a les 11 de matí, arriba a la quarta edició i es trasllada a la plaça Sant Pelegrí.

El Parc de Can Crusellas i Cal Sitjes acolliran el gruix de les activitats culturals i lúdiques durant tot el cap de setmana. Els actes de la Fira d'Artés comencen demà, dijous, a 1/4 de 9 del vespre, amb la presentació del certamen i del projecte de l'Espai del patrimoni local, que s'inclou dins el Geoparc de la Catalunya Central.