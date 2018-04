Sallent prepara un festival solidari per donar suport a Anna Gabriel

La plataforma Sallent Respon i la campanya Free Anna Gabriel estan preparant per als dies 4 i 5 de maig un festival solidari sota el nom de «La resposta» per donar suport a la sallentina exiliada a Suïssa Anna Gabriel. L'acte, que es farà a Sallent en un lloc a l'aire lliure encara per determinar, comptarà amb una dotzena de concerts, una zona d'acampada i diverses activitats.

El cap de setmana de música i solidaritat no només està dedicat a l'exdiputada de la CUP sinó que s'estén a la resta d'encausats ja que «entenem que el seu cas no és aïllat sinó que s'engloba dins la macro causa contra l'independentisme», tal com asseguren des de Sallent Respon. Les dues jornades solidàries s'organitzen per defensar els drets civils, la llibertat d'expressió i contra la repressió i amb l'objectiu de donar suport a Gabriel «a nivell econòmic, emocional i jurídic».

«La resposta» comptarà amb les actuacions de Xavi Sarrià, Joan Garriga, Zoo, Gossos, Ebri Knight, Smoking Souls, Strombers, Pirats Sound Sistema, Yacine, Juantxo Skalari, Auxili i El Diluvi. L'entrada d'un dia costarà 15 euros (20 la solidària) i els abonaments per assistir-hi els dos dies 25 euros (30 els solidaris). Els beneficis obtinguts es destinaran a la caixa de resistència amb Anna Gabriel.

Els organitzadors denuncien que Gabriel «està patint una persecució política» i consideren que «no està descartat que sigui acusada d'un delicte de rebel·lió o de sedició» i mentre duri el processament «no podem estar segurs de quin és el seu futur i si hi ha les condicions perquè pugui tornar a casa». Per tot plegat, apunten, «denunciem la persecució política i no assumim cap renúncia ni acatament i responem amb determinació i claredat l'estratègia repressiva de l'estat que vol fer callar l'Anna i la resta d'encausades».

La plataforma Sallent Respon, que aglutina veïns, entitats i col·lectius del municipi per donar suport a Gabriel, ja va organitzar el 24 de febrer un acte de suport a l'exdiputada de la CUP, que va reunir 600 persones. La plataforma assegura que preveu organitzar noves activitats de suport «per fer difusió del cas tant a nivell català com internacional».