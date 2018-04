Sant Vicenç iniciarà la reforma del camp de futbol a l'estiu per estrenar-lo el març

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet és a un pas d'encarar definitivament l'esperada remodelació del camp de futbol, que preveu poder estrenar just d'aquí a un any. El govern ja ha donat el vistiplau al projecte definitiu (sense el suport dels grups de l'oposició, ERC i ICV), i ja treballa en el plec per licitar-ne les obres i adjudicar-les, a tot estirar, cap al mes de juny per poder-les iniciar a començament d'estiu, segons ha assegurat l'alcalde, Joan Torres.

Des que l'Ajuntament es va decidir per promoure la reforma que ara s'ha aprovat, el calendari segueix el ritme previst, i també té més de la meitat del finançament garantit com volia. Els treballs costaran 1.398.451 euros, dels quals la Diputació n'aportarà el 60 % mitjançat línies d'ajut destinades a equipaments esportius, mentre que la resta anirà a càrrec de l'Ajuntament amb un programa de crèdit local, l'interès del qual també assumirà la Diputació.

Aquest 60 % d'ajuts «l'hem pogut obtenir perquè es tracta d'una reforma, i no d'un equipament nou», puntualitza l'alcalde, en referència a les crítiques dels regidors d'ERC, que sempre han defensat la necessitat de buscar un nou emplaçament perquè considera que el lleuger desplaçament del terreny de joc que preveu la remodelació actual podria perjudicar la mobilitat de la zona.

I és que, més enllà de la necessitat de reformar unes instal·lacions que havien quedat velles i obsoletes, els treballs també es fan per ajustar el terreny de joc a les mides reglamentàries, i la millor opció que s'ha considerat implica un lleuger desplaçament del camp cap als carrers Joan Cadevall i Maria Matilde Almendros (també dóna al carrer Osona). D'aquesta manera, passarà a tenir una mida de 90x45 metres, i una separació d'1,5 a les bandes i de 2,5 darrere les porteries. Serà de gespa artificial.

Els treballs també inclouen un edifici de serveis autònom que podrà funcionar encara que no hi hagi activitat al camp, i en què hi haurà una sala de reunions, un local per a entitats, un espai d'administració, una sala d'infermeria i una de fisioteràpia. Un segon edifici, en aquest cas de planta baixa, tindrà dos vestidors de futbol 11, quatre de futbol 7 i dos de destinats als àrbitres. A més, es construirà una terrassa a l'aire lliure amb servei de bar, i una graderia per a 300 persones.

Amb previsió de les obres, el CF Castellet ha prescindit provisionalment dels equips base i categories inferiors, mentre que per al primer equip es buscaran altres possibles camps propers per poder-hi jugar i entrenar-se mentre durin els treballs.