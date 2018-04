ERC vol intentar fer govern a Castellnou davant la trencadissa de la llista del PSC

ERC de Castellnou de Bages, actualment a l'oposició amb 3 dels 9 regidors en aquest consistori, busca formar un govern «ampli i transversal» després de la crisi de divisió interna que està tenint l'actual executiu del PSC, i que ha acabat amb la dimissió de l'alcalde, Francesc Martínez, fa nou dies. El nomenament del nou alcalde es preveu en un ple extraordinari, dimarts vinent.

El grup socialista es va començar a esquerdar el juny passat amb la renúncia de Manel Valero, que va passar al grup mixt per discrepàncies amb Martínez i ja va deixar el govern en minoria, amb 4 regidors. Però no ha estat fins ara, amb les recents dimissions de Maria Pilar Rubio (també de l'equip de govern i encara pendent d'un relleu), i especialment la de Francesc Martínez, que s'obre un nou escenari d'oportunitats per trencar «les dinàmiques negatives» que han caracteritzat la política municipal aquests últims mesos, apunta el líder d'ERC, Domènec Òrrit.

Els republicans proposen un front comú amb el regidor no adscrit Manel Valero (amb qui aquest diari ahir no va poder contactar), i amb l'únic representant del PDeCAT, Carles Claret. Segons Òrrit, ja hi ha hagut converses, i tot apunta que també s'incorporarien al projecte Marc Valero (fill de Manel Valero i futur relleu de Maria Pilar Rubio) i l'actual alcaldessa accidental, Carme Llorens, que en l'últim ple es va distanciar de Martínez i va abandonar la sala (juntament amb l'oposició) en el moment que el batlle procedia a fer el seu discurs de comiat, acabada la sessió.

Els altres dos membres en joc, la regidora Imma Torralba i José Manuel Prado (que substituirà Martínez), més propers a l'òrbita de l'exalcalde, quedarien al marge d'aquest possible nou govern. De fet, Òrrit ja avançava ahir que «si nosaltres hi som, no els acceptarem»; amb Prado hi hauria diferències polítiques, i Torralba «segueix representant la línia de Martínez», amb què ERC discrepa.

Els republicans defensen un govern «molt col·lectiu i de salvació de la situació actual». Segons Òrrit, «hi ha un esforç del PSC per no perdre el control», però alhora diu que «és un error pensar que això és una cosa del PSC», entenent que en aquest municipi el partit «està trencat, té molt poca representativitat, i en realitat es votava a Martínez». En l'alternativa que ara es proposa, Òrrit es perfilaria com a alcaldable, si bé admet que no hi ha res decidit.

Per la seva banda, el regidor convergent de Castellnou, Carles Claret, va apuntar ahir la necessitat «de retornar la tranquil·litat al poble, i si la millor opció és aquest front, tirarem cap aquí». De totes maneres, admetia que «hi ha d'haver més trobades per escoltar tothom».