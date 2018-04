Els ferits de l'1-O a Castellgalí diuen al jutge que la Guàrdia Civil va carregar tenint alternatives

Cap dels veïns de Castellgalí que eren davant de l'entrada principal de l'escola del poble, quan va arribar la Guàrdia Civil en la jornada de l'1-O, no va mostrar una actitud violenta, segons els ferits que ahir van declarar davant del jutge. L'escamot, a més, tenia altres maneres d'entrar a l'interior del centre. Tot i això, es van obrir pas entre les desenes de persones, que impedien l'entrada dels agents pacíficament, amb cops d'escut. El resultat, 16 ferits. Quatre dels afectats van declarar ahir al Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa amb la intenció d'evidenciar, a través del seu testimoni, que la càr-rega violenta va ser injustificada.



Per a David Casellas, un dels dos advocats que ahir van acompanyar els ferits davant del jutge, en l'operatiu es van produir «fets constitutius de delicte» perquè l'actuació de la Guàrdia Civil «va provocar unes lesions i uns trastorns a part de la gent que hi havia de forma totalment innecessària». De fet, els lletrats dels ferits expliquen que el cas de Castellgalí té trets que el diferencien de les càrregues que van tenir lloc en altres poblacions i que provarien de forma clara un ús excessiu de la força sobre uns veïns que, insisteixen, «obstaculitzaven el pas dels agents pacíficament i sense mostrar actituds violentes».



A part del punt d'accés principal –on hi havia unes 40 persones assegudes de totes les edats–, també hi havia una altra porta exterior que van provar d'obrir amb un ariet, i que alguns veïns van intentar de mantenir tancada. La Guàrdia Civil, a més, va obrir la tanca metàl·lica que envolta el perímetre del centre amb unes tenalles, per on també van entrar alguns agents, i per aquest motiu els advocats argumenten que els cops amb l'escut, que van provocar ferits i contusionats entre les persones assegudes a l'accés principal, eren «totalment injustificats». Podien accedir-hi per altres llocs.



«Ens hem de fixar en l'espai. Les 40 persones que estaven assegudes a l'entrada principal tenien un espai reduït que, a més, estava obstaculitzat a banda i banda. És a dir, que no podien sortir fins que no vingués l'escamot a recollir-los de terra. Van anar en formació i fent servir els escuts com a arma d'atac, provocant ferides, per separar les persones que hi havia», afegeix el lletrat. Els ferits d'ahir són els primers perjudicats de Castellgalí que declaren en qualitat de denunciants en la demanda col·lectiva presentada pel Col·legi d'Advocats de Manresa contra les càrregues policials de l'1-O al Bages.

Reconeixerien el cap de l'escamot



Un altre punt en què han insistit els ferits és què els agents no anaven identificats. «Tot i això, els declarants asseguren que reconeixerien per la fesomia el cap de l'escamot, i els agents que atacaven amb els escuts», explica Casellas. Destaca que van veure clarament la persona que donava les instruccions i que ordenava que avancessin.



Els lletrats asseguren que la ronda de declaracions de ferits està anant bé i que, amb el que aporten els ferits amb el seu testimoni, s'estan evidenciant molts dels punts que denuncien i, fins i tot, ja han demanat que prenguin declaració com a investigats a agents que van actuar en les càrregues al Bages. Una sol·licitud que encara està pendent de ser acceptada.



A part de persones que van necessitar assistència mèdica per cops d'escut i per una ferida provocada per un objecte punxant, ahir també va declarar una dona que intentava aguantar la porta exterior que la Guàrdia Civil provava d'obrir amb un ariet. Aquesta veïna va patir contusions als canells com a conseqüència dels forts cops dels agents mentre cridava que paressin. També hi havia un ferit que va rebre un fort cop al nas.



Els agents van arribar als volts de les 10 del matí. Els veïns no sabien encara la contundència amb què la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estava actuant en altres poblacions de Catalunya. Més de deu furgonetes i tot terrenys de la Guàrdia Civil van arribar als voltants de l'escola. Hi va haver moments de molta tensió i violència per obrir-se pas i accedir al centre. Finalment ho van aconseguir i van creuar el pati per, finalment, entrar a les dependències. Malgrat que no es van endur les urnes, l'escola va tancar.