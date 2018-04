La Fundació Rosa Oriol diu que viu «el pitjor moment» des de l'inici de la crisi

La impulsora i fundadora de la Fundació Rosa Oriol, sor Lucía Caram, assegura que estan experimentant "el pitjor moment de la crisi" i que es troben "saturats" per poder satisfer totes les demandes. Caram afirma que "els lots d'emergència" que abans entregaven a les persones que esperaven per rebre l'ajut del banc d'aliments "ara són insuficients" i que es troben "en una situació molt complicada". I és que, segons la monja dominicana "tot i les estadístiques oficials i els números tramposos" que diu que s'estan utilitzant són molts als que no els ha "arribat la recuperació econòmica". Caram ha fet aquestes declaracions en la presentació d'una nova campanya que busca la complicitat dels restaurants del Bages, Moianès i Berguedà.

Sor Lucía Caram ha assegurat que des que es va realitza la primera recollida d'aliments a Manresa, l'any 2009, "mai havia experimentat la impotència d'aquests dies". Llavors, ha afegit "era difícil perquè no et coneixien, però ara és difícil perquè la demanda és més gran". En aquests moments, la Fundació Rosa Oriol està ajudant a 1.400 famílies, només a Manresa, i 4.500 entre el Bages, el Berguedà i l'Anoia.

Segons la fundadora de la Fundació Rosa Oriol, els hi estan arribant peticions d'urgència fora dels canals convencionals –a través dels Serveis Socials. Són persones que estan esperant per ser ateses i pels que utilitzen la que ha anomenat "caixa negra", que són les donacions que arriben per vies diferents del Banc d'Aliments i la Unió Europea, com podria ser els productes que es recull mitjançant campanyes o els hi faciliten els supermercats. En aquest sentit, ha afegit, aquests estan resultant "insuficients".

La inestabilitat del moment



Caram ha reconegut que el context polític actual tampoc ajuda. "Tot està paralitzat i també el mercat laboral", ha lamentat, tot assegurant que aquesta "inestabilitat" l'està patint "molta gent". "Hem passat de la tristor a la desesperació i passar de la classe a mitja a la pobresa és dur, però de la pobresa a la misèria el pas és curt i tenim gent que es troba en aquesta situació", ha afegit.

L'Alberg ple



Des del juliol de 2013, la Fundació Rosa Oriol disposa d'una residència a Manresa per a persones sense llar. Segons ha denunciat la monja dominicana, el fatal context també s'ha notat "tenim més gent de la que podem tenir" i la institució ha iniciat els tràmits per incrementar la capacitat, que actualment és per 15 persones.

Crida als restaurants



Sor Lucia Caram ha denunciat les dificultats del moment en la presentació de la campanya 'Plat Solidari'. El restaurant Can Ladis de Sant Fruitós de Bages donarà mig euro a la fundació cada vegada que una persona demani el menú, i un euro en el cas dels que optin pel marisc, el cap de setmana. "El cost l'assumeix el restaurant i no el client", ha esclarit el gerent de Can Ladis, Dani Giner, que ha fet una crida als companys de gremi a sumar-se.

Segons ha explicat Aureli Quintas, responsable de Logística de la Fundació Rosa Oriol, durant els pròxims dies visitaran restaurants i bars de la comarca del Bages, Berguedà i Solsonès amb l'objectiu de buscar la seva complicitat i se sumin a la iniciativa que persegueix que a "ningú li falti el plat a taula", ha dit. La llista completa dels establiments que s'hi vagin adherint es podrà consultar al web de la Fundació Rosa Oriol.