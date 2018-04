Artés dissenya el complex on ampliarà el museu, i que serà sala polivalent i alberg

Artés preveu disposar d'aquí a un parell d'anys d'un gran equipament cultural a la plaça Vella que inclourà l'actual museu d'història, espais per a activitats polivalents, i un alberg. S'ubicarà just al costat de l'actual museu, aprofitant un edifici ara en desús que l'Ajuntament va adquirir fa uns anys, i que s'haurà de rehabilitar.

L'Ajuntament va presentar ahir públicament el pla director del futur complex, i ara en redactarà el projecte per fases amb la intenció de començar les obres aquest mateix any. La idea és poder-lo posar en funcionament, com a mínim una part, al llarg del 2020, segons l'alcalde, Ernest Clotet.

El museu d'història Pare Faure d'Artés va obrir portes en un edifici al costat del campanar, però és de tres plantes i de difícil accessibilitat. Calia buscar un altre emplaçament o posar un ascensor, i s'ha optat per aprofitar l'edifici annex, connectar-los i, així, disposar de més espais d'ús públic.

La proposta passa per mantenir l'estructura exterior de l'edifici annex, però fer un buidatge del seu interior, en desús i molt deteriorat, i reconstruir-lo. A més, s'aprofitarà per anivellar-lo a l'edifici del museu, perquè ara l'un i l'altre no coincideixen. També es construirà un ascensor entremig dels dos per comunicar-los.

A la tardor es preveu que comencin les obres de buidatge de l'edifici i d'assegurar l'estructura, i de cara a l'any que ve es construirà l'ascensor i s'anirà avançant en les fases posteriors de reconstrucció interna i condicionament de l'edifici. En total, el projecte costa uns 800.000 euros. Per a la primera fase, que en costa 200.000, l'Ajuntament disposa de 50.000 euros de la Diputació, i de 70.000 més dels fons Feder per a l'ascensor. Per a la resta, hi ha ajuts demanats a Generalitat i Diputació.

El museu d'Artés, que ara obre un cop el mes, té un recull d'estris i eines antigues, vinculades amb la verema o el passat industrial, entre altres. L'ampliació permetrà potenciar com a centre d'interpretació altres vessants com les guixeres, el molí d'oli, o la torre de la Cabra d'or. A més, el nou complex ha de servir «de punt de partida» del turisme local, diu Clotet. Per això es reservarà un espai d'alberg, pensant amb el Camí de Sant Jaume o amb la furura via blava del Llobregat, i la resta, servirà d'espai polivalent per a exposicions, xerrades, o actes diversos.

Restes al descobert



L'exploració de l'edifici que ara es restaurarà va treure a la llum part de les antigues muralles medievals i unes antigues tines de vi al soterrani. La futura adequació mantindrà les muralles com a paret, i permetrà visitar les tines a través d'uns vidres al terra del primer pis.