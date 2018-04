ERC tanca un acord amb regidors de la llista del PSC per formar nou govern a Castellnou

Castellnou de Bages tindrà un nou govern liderat pel republicà Domènec Òrrit. Així ho han acordat els tres regidors d'ERC, ara a l'oposició en aquest ajuntament de nou, i tres més que provenen de la llista de l'exalcalde, Francesc Martínez. Falta per confirmar la possible incorporació de l'únic regidor del PDeCAT, Carles Claret, també a l'oposició, que prendrà una decisió durant el cap de setmana. El nou executiu es farà efectiu en un ple extraordinari, dimarts, 10 d'abril, a les 4 de la tarda.

L'acord, que aquest diari ja va apuntar com a possibilitat en l'edició de dijous, s'ha tancat fa només unes hores. A l'equip d'ERC, integrat per Òrrit, Lluís Thomen i Marina Navío, els acompanyaran el socialista Manel Valero, que l'estiu passat va deixar l'equip de govern per discrepàncies amb Martínez i va passar al grup mixt; el seu fill Marc, que al ple de dimarts prendrà el relleu de Maria Pilar Rubio; i Carme Llorens, actual alcaldessa accidental des de la dimissió de Martínez fa poc més d'una setmana. A l'espera de la decisió de Claret, això deixaria a l'oposició la regidora Imma Torralba, fidel a l'òrbita de Martínez, i al substitut de l'exalcalde, José Manuel Prado, que també prendrà possessió del càrrec al ple de dimarts.

Aquest nou govern sorgeix després de la trencadissa que hi ha hagut aquest mandat de la llista del PSC, que encapçalava Francesc Martínez, que ja va quedar en minoria amb el pas de Valero al grup mixt, i que es va veure agreujada amb la dimissió de Rubio i, finalment, del mateix Martínez. L'objectiu d'aquest nou acord «ampli i transversal» és de «revertir les dinàmiques negatives d'aquests últims anys», diu Òrrit, i assegura que «no serà un govern d'esperar el 2019, sinó que implementarem polítiques molt aviat».