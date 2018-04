La Fundació Rosa Oriol impulsa una campanya solidària als bars i restaurants

La Fundació Rosa Oriol acaba d'engegar la campanya «Plat Solidari» amb la qual pretén sumar la complicitat del sector de la restauració perquè amb la implicació ciutadana a ningú li falti un plat a taula. La campanya proposa als establiments del Bages, el Moianès i el Berguedà fer un donatiu del que es paga per algun dels seus plats o menús. La iniciativa va sorgir del restaurant Can Ladis de Sant Fruitós, que des d'ahir ja dóna una part del preu del seu menú.

Els restaurants i bars que vulguin sumar-se a la campanya oferiran a les seves cartes un plat o un menú solidari pel qual faran un donatiu de la quantitat que decideixin a la Fundació Rosa Oriol. Aquests diners es destinaran a la getió de la logística del magatzem distribuïdor d'aliments de Manresa, des d'on es reparteix menjar a les tres comarques.

El gerent de Can Ladis, Dani Giner, ideòleg de la iniciativa, explicava ahir que «al client no li suposarà cap cost i nosaltres que tenim la sort de treballar podem ajudar als altres donant una part dels guanys». En el cas de Can Ladis, que anima a la resta del sector a sumar-se a la iniciativa, donarà mig euro per cada menú diari que serveixi i un euro per a cada plat de mariscada del cap de setmana.

La impulsora de la Fundació Rosa Oriol, Sor Lucía Caram, va convidar a la gent que vagi a menjar a un bar o restaurant «que tingui el gest de recordar-se dels que no poden menjar» amb aquesta campanya que defineix de «solidaritat quilòmetre zero». Segons Caram, la iniciativa els permetrà recollir fons per a la logística del repartiment d'aliments «que té una despesa molt important».

Els bars i restaurants interessats a adherir-se al «Plat Solidari» poden posar-se en contacte amb el responsable d'Administració de la Fundació Rosa Oriol, Josep Ribera, a través del correu josep@fundaciorosaoriol.org o al telèfon 606 30 34 39. Els establiments que s'hi vagin sumant es donaran a conèixer a través de la pàgina web de la fundació i a les xarxes socials.