L'oposició de Sant Joan tomba els pressupostos del govern en minoria

El govern de Sant Joan de Vilatorrada (PDeCAT i ERC), en minoria des del mes de desembre, no va poder tirar endavant l'aprovació inicial del pressupost del 2018 en el ple municipal celebrat aquest dijous. La proposta no va prosperar perquè no va tenir el suport de cap dels grups de l'oposició. Aquesta és la primera votació que perd el Govern des que la marxa de la regidora convergent Xus Segura el va deixar en minoria.

Els vots de l'equip de govern, amb 5 regidors del PdeCAT i 3 d'ERC dels 17 que té el consistori, no van ser suficients per tirar endavant la proposta del pressupost municipal d'enguany, que ascendeix a 10,1 milions d'euros. Els comptes no rebre el suport de cap dels membres de l'oposició, la qual està formada per Compromís amb Sant Joan-ICV-MES, que té 4 regidors, el PSC, amb tres, el representant de PP i Segura, ara al grup mixt.

El regidor d'Economia de Sant Joan, Ignasi Lladó, lamentava ahir no haver pogut tirar endavant uns comptes «molt similars als de l'any anterior», però amb la diferència que ara el Govern no té majoria. Entre altres coses, això deixa a l'aire la possibilitat de tirar endavant determinades inversions, com la millora de l'entorn de la zona esportiva, que era la més quantiosa, amb un cost global d'1,7 milions d'euros.

Els vuit membres que integren la coalició de govern (PDeCAT i ERC) es reuniran dilluns per acordar entre tots quina postura adopten a partir d'ara: si presentar-ne uns de nous amb una negociació, si sotmetre's a una moció de confiança o decidir prorrogar els de l'any passat aprofitant que hi ha «un bon romanent de tresoreria». Lladó parteix d'aquestes tres possibilitats, que es valoraran a la reunió de dilluns per prendre un acord consensuat.

El portaveu del grup municipal de Compromís amb Sant Joan, Albert Marañón, ha lamentat que el Govern municipal no «es mostrés obert a parlar o escoltar propostes per explorar una via d'acord per mirar de buscar els suports necessaris» que necessitava per a l'aprovació del pressupost. Això fa palès, segons Marañón, «la desil·lusió i l'adormiment que venim criticant des de fa una mesos per part de l'equip de govern i de l'alcalde en particular». Quant al contingut de la proposta, Compromís considera que es tracta «d'un pressupost molt continuista i molt conformista, amb retallades que es perpetuen en matèria de serveis socials, a les quals cal donar resposta».

Marañón critica també que la proposta no presenta « cap voluntat d'impulsar polítiques noves» i que està «molt allunyada de les necessitats reals». També troben a faltar propostes concretes en matèria de projectes i inversions com la plaça Lluís Companys, un pla de la via pública, l'arranjament de l'esplanada de davant de l'escola Joncadella o la necessitat d'ampliar nínxols del cementiri.

Davant les crítiques de l'oposició, Lladó sosté que es va informar prèviament dels pressupostos tant a la junta de portaveus com a comissió d'economia, en què la resta de partits també hi són representats. Quant a la partida de serveis socials, Lladó diu que s'ha de tenir en compte «la bona gestió» d'aquests últims anys a la residència, que ha permès no haver-hi d'invertir tant.

Inicialment, el Govern de Sant Joan estava integrat per cinc regidors del PDeCAT i tres d'ERC, però la renúncia de la regidora de les files convergents Xus Segura, que va deixar el Govern per passar al grup mixt, va girar les tornes. Això ha deixat el Govern en una situació delicada i sense majoria per tirar endavant les seves propostes en solitari, tal com ha passat ara amb l'aprovació inicial del pressupost.