Casaldàliga rep el caliu del seu poble des de la distància pels seus 90 anys

Amb elogis a la incansable lluita del bisbe Pere Casaldàliga a favor de les comunitats més desfavorides, amb el reconeixement a la seva defensa per la igualtat entre homes i dones, i amb aplaudiments d'admiració. Així és com Balsareny va recordar ahir des de la distància el seu fill més il·lustre en l'any del seu 90 aniversari.

L'homenatge que anualment li ret l'associació Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga, va aplegar ahir unes 200 persones a la sala El Sindicat, amb presència de les seves nebodes i altres familiars, i d'amics i veïns de Balsareny i de fora. Aquesta vegada, la trobada va tenir un atractiu especial, i a les virtuts que els diversos ponents de la jornada van dedicar a la tasca del bisbe, s'hi van afegir felicitacions i lloances tant dels assistents com de destacades personalitats de fronteres enfora.

L'homenatge va començar dissabte amb una exposició sobre el bisbe, i ahir, a banda de commemorar l'aniversari, les jornades feien una reflexió sobre la dimensió «femenina i feminista» de Pere Casaldàliga.

Així és com ho va definir el claretià Joan Soler, que considera el bisbe Casaldàliga «un amic, i un germà gran en la fe i pare espiritual». En un treballat i il·lustrat discurs –gairebé acadèmic per les múltiples referències a textos d'amics i coneguts que han escrit sobre Casaldàliga–, Soler va destacar l'actitud avançada en el temps, i fins i tot transgressora dins el si de l'Església, que el balsarenyenc ha tingut a favor de la paritat i el respecte cap a la dona.

Abans, la pedagoga i doctora en Ciències de la Religió Isabel Aparecida Félix ja havia destacat el paper del bisbe en el mateix sentit, i va recordar que «Casaldàliga ha assumit les causes del moviment feminista. Ell no jutja les dones».



Veus arribades de fora



L'homenatge d'ahir va incloure un recital de poemes del mateix Casaldàliga a càrrec dels Rapsodes dels Pastorets de Balsareny. Però el moment culminant va ser al final de l'acte, amb la projecció de tres vídeos de tres personalitats que van voler felicitar el bisbe.

El primer va ser l'exdiputat Toni Comín, com a responsable de la Fundació Comín, que ha col·laborat amb Casaldàliga a São Félix. Des de Bèlgica, Comín va recordar que «a Catalunya, Casaldàliga és un referent molt important per a creients i no creients», i a nivell personal va dir que «si hi ha algú al món que serveixi d'exemple de què són els sants, el Pere n'és el més clar dels que jo hagi conegut».

L'expresidenta brasilera Dilma Rousseff també va tenir unes paraules per al bisbe, a qui va voler manifestar «el més profund reconeixement i gratitud pel seu treball incansable». Finalment, va ser el torn del capellà agustinià Paulo Gabriel, que va viure 20 anys amb Casaldàliga, a qui va dedicar llargs elogis. El va definir com «un bisbe despullat de poder, i una persona d'extraodinària autoritat moral».

Laura Casaldàliga, una de les nebodes del bisbe, es mostrava satisfeta per l'homenatge. «Ell sap que el fem, li fa il·lusió i ens acompanya en la distància». Quant a la seva salut, deia que «està delicat a causa del Parkinson, i físicament molt feble, però amb la ment lúcida tot i les dificultats amb la parla». «Des de São Félix viu l'homenatge amb alegria», va concloure.