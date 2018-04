El regidor Manel Valero, de Castellnou, s'anticipa a ser expulsat i trenca amb el PSC

La crisi interna que aquests últims mesos ha sacsejat el PSC a Castellnou de Bages, s'agreuja amb una nova baixa. El regidor Manel Valero, que l'estiu passat va deixar el govern i va passar al grup mixt però va mantenir la militància, ara estriparà el carnet.

Les discrepàncies vénen de la nova deriva que sembla que prendrà el consistori després de la dimissió de l'alcalde, Francesc Martínez, i del nomenament del seu relleu al ple de demà en què, si no hi ha res de nou, s'investirà el republicà Domènec Òrrit, ara a l'oposició. Com ja ha explicat aquest diari, Valero donarà suport a la candidatura d'Òrrit, i no a la que presentarà el PSC, amb Imma Torralba al capdavant, i això no ha agradat a la direcció del partit. Així va quedar palès en la darrera reunió que els membres que eren a la llista inicial del PSC a les eleccions del 2015, i que encara són al consistori, van mantenir amb el president de la Federació XI del PSC, Cristòfol Gimeno.

En aquella trobada, el partit va avisar Valero que se'l faria fora del PSC si al ple de demà no donava suport a Torralba. Valero es manté en la «clara posició» d'investir Òrrit i prefereix anticipar-se als moviments del partit, de manera que avui mateix té previst presentar la seva baixa com a militant.



Per al PSC és com una moció

Gimeno sosté que, amb aquesta actitud, «des del nostre punt de vista Valero no respectarà el resultat de les últimes eleccions municipals», com diu que tampoc farà Carme Llorens, l'actual alcaldessa accidental com a membre de la llista inicial del PSC, i que també farà costat a Òrrit. La diferència és que Llorens no és militant del PSC. Aquests dos vots, sumats als del fill de Valero (Marc Valero, que no és militant i al ple de demà entrarà nou en substitució de Maria Pilar Rubio), i als tres dels republicans, permetran investir sobradament Òrrit en un consistori de 9 regidors. A més, s'haurà de veure la posició del convergent Carles Claret.

En aquestes circumstàncies, el PSC entén que «això no és una moció de censura, però se li assembla», per la qual cosa «no podem mantenir Valero perquè serà com un trànsfuga». Gimeno expressava ahir el seu «disgust» per la situació, «perquè ens dóna la sensació que ho han preparat a la nostra esquena».

Per la seva banda, Valero critica el partit «quan diu que he de fer alcade sí o sí algú del PSC sense mirar si és o no la millor opció per al poble», i com que en aquesta qüestió hi ha discrepàncies, «potser és que no estic al lloc on em correspon, i el millor per a mi i per al poble és que deixi la militància».

La investidura de l'alcalde es farà en un ple extraordinari demà a les 4 de la tarda.