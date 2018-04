Sant Vicenç prova aquest dimarts la nova sirena d'avís de risc químic del municipi

Sant Vicenç de Castellet provarà per primer cop aquest dimarts, a les 10 del matí, l'efectivitat del so i la cobertura de la nova sirena que serveix per alertar la població en cas d'accident químic. El dispositiu forma part de la xarxa d'alarmes adscrites al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) de Protecció Civil de la Generalitat.

La sirena de Sant Vicenç, ubicada en una de les rotondes de l'accés al municipi des de la C-55, és la segona que hi ha al Bages després de la de Castellgalí, activa des del 2010. Durant la prova, alumnes de 6è de primària de l'escola Sant Vicenç faran un simulacre de confinament. La nova sirena instal·lada al municipi respon a la quantitat i tipus de productes amb què treballa l'empresa Ravago Chemicals Spain (l'antiga Campi yJové), ubicada al polígon del Pla de les Vives.

Amb la instal·lació de la de Sant Vicenç ja són 83 les sirenes de la xarxa d'avís per risc químic ubicades en 37 municipis, entre els quals hi ha Castellgalí, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera i Martorell. Al llarg del matí, entre les 10 i les 12.50, s'activaran seqüencialment les 83 sirenes d'avís de risc químic.

Per aquesta prova, Protecció Civil de la Generalitat ha fet un vídeo sobre risc químic adreçat a centres docents, perquè el professorat disposi d'una eina per explicar a l'aula què es el risc químic i quines són les mesures d'autoprotecció. Aquest vídeo està adreçat a nois i noies d'11 a 16 anys i s'afegeix al vídeo divulgatiu editat l'any passat.