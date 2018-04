L'efecte dels focs de l'estiu passat al Bages dispara l'ingrés de voluntaris a les ADF

La Federació d'ADF del Bages-Moianès està vivint enguany «un boom» de nous voluntaris interessats a incorporar-se en alguna de les associacions. Ho demostra la demanda que ha tingut aquesta vegada la convocatòria anual dels cursos formatius per obtenir el carnet verd d'ingrés a les ADF, que amb uns 150 inscrits ha multiplicat per cinc la d'anys anteriors.

Aquet increment ha sorprès els mateixos agents i ho atribueixen a l'efecte que tenen per al conjunt de la població els episodis recents d'incendis propers, explica el coordinador de l'ADF Quercus, Santi Montsech. Precisament, l'estiu passat va ser un dels més castigats pels incendis d'aquests últims anys al Bages i el Moianès, amb diversos episodis que van cremar àrees extenes de bosc a Calders, Artés, Avinyó i Santa Maria d'Oló; i, segons Montsech, això podria explicar el creixent interès per ser voluntari. «Ara no tothom pot anar a apagar foc com abans», apunta Montsech, sinó que per ser voluntari cal haver rebut una formació prèvia i disposar d'un carnet, i d'aquí ve que persones sensibles amb aquesta qüestió s'apuntin als cursets.

Montsech recorda com aquestes onades en què es dispara la demanda se solen donar cada vegada que hi ha hagut grans incendis, com ja va passar fa dos anys amb els focs que van afectar els termes d'Òdena i Sant Salvador de Guardiola, si bé aleshores no va ser tant espectacular com ara. L'any passat els cursos de formació que organitza la Federació del Secretariat ADF Bages-Moianès es van celebrar a Castellterçol amb una trentena d'inscrits, que és el que hi sol haver normalment, i enguany es fan a l'Estany amb 150.

Aquests cursos són en dues sessions (la primera es va fer dissabte al matí i la segona es farà dissabte que ve). S'ensenya el funcionament de les ADF i dels Bombers, protocols d'actuació i nocions de cartografia, entre altres, amb una primera sessió teòrica i una altra de pràctica en què també s'inclou formació en el maneig d'aparells de telecomunicació o mànegues i motobombes. Amb l'assistència a aquests cursos, els alumnes obtenen l'enomenat carnet verd, que els reconeix com a voluntaris per ingressar a una ADF, on poden col·laborar però sense possibilitat d'acostar-se al foc. Després d'un any d'experiència poden optar al carnet groc, que ja els autoritza a apagar foc, amb una nova formació, en aquest cas de tres sessions i un examen a l'Institut Català de Seguretat Ciutadana.



Èxit de les jornades tècniques



La federació Bages-Moianès de les ADF també ha iniciat enguany unes jornades tècniques, en aquest cas adreçades a personal que ja és membre de les ADF per millorar la seva formació, «i estan tenint molt èxit», apunta Montsech. Se'n munten un cop cada mes des del gener fins al maig, i en algunes de les sessions hi han arribat a participar cap a 150 voluntaris. En la darrera s'organitzarà un simulacre.