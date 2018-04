Òrrit aspira avui a l'alcaldia de Castellnou i a formar govern amb 7 dels 9 regidors

Si no hi ha cap gir inesperat d'última hora, l'actual cap de l'oposició a l'Ajuntament de Castellnou de Bages, el republicà Domènec Òrrit, serà proclamat avui nou alcalde d'aquest municipi.

A banda dels tres vots del seu grup, Òrrit té assegurats els de membres provinents de la llista inicial del PSC que encapçalava l'exalcalde Francesc Martínez: l'alcaldessa accidental Carme Llorens, el regidor al grup mixt Manel Valero, i el seu fill Marc. I, segons Òrrit, ahir també es va confirmar el suport del convergent Carles Claret (amb qui aquest diari no va poder parlar). En total, són 7 dels 9 membres del consistori, amb Imma Torralba i José Manuel Prado, tots dos de la candidatura inicial de Martínez, que quedarien a l'oposició.

El ple s'ha convocat per a les 4 de la tarda, i avui encara no s'aprovarà el cartipàs del futur govern entrant. Tanmateix, Òrrit i l'equip que li donarà suport estan treballant en la seva configuració, amb la voluntat de poder-lo aprovar «tan aviat com sigui possible», amb previsió de celebrar un altre ple la setmana entrant.

Òrrit ha avançat que possiblement no tots els regidors del govern acabin tenint algun càrrec de responsabilitat. De moment, n'hi ha quatre d'assegurats, tot i que en podrien ser cinc a l'espera de veure «quina disponibilitat» tindrà Carles Claret, que fins ahir no hauria confirmat la voluntat ferma de formar part de l'equip de govern.

Domènec Òrrit, com a alcalde, tindrà la responsabilitat màxima del nou executiu, si bé ha avançat que no tindrà dedicació exclusiva, i el segon home fort serà Manel Valero. De moment, no s'han definit càrrecs, però tenint en compte que en la primera etapa del mandat Valero s'encarregava de l'àrea de Seguretat amb el govern Martínez, «seria lògic que ho mantingués», apunta Òrrit. També tindrien àrees de govern el republicà Lluís Thomen, i Carme Llorens, mentre que Marina Navío (d'ERC) i Marc Valero (que avui prendrà possessió en substitució de Maria Pilar Rubio) «en principi» no tindrien cap càrrec, per bé que «encara no hi ha res tancat», insisteix Òrrit. També s'ha de veure el paper de Claret.

La definició del nou cartipàs a l'Ajuntament de Castellnou «supera qualsevol interès de partit», diu Òrrit, que no ho entén «com una negociació política», sinó que «mirem d'adaptar-nos a com ens va més bé a tots, en funció de la disponibilitat i les capacitats de cadascú».