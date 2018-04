El republicà Domènec Òrrit obté l'alcaldia de Castellnou sense rivals

Domènec Òrrit, d´ERC és el nou alcalde de Castellnou de Bages, després que el ple l´ha investit aquest dimarts a la tarda amb el vot favorable de 7 dels 9 regidors del consistori. El resultat ja era d´esperar, però el que ha agafat per sorpresa és que el PSC-PM, que fins ara governava, no hagi pogut presentar una candidatura alternativa fruit de la trencadissa interna d'aquests últims mesos.

Òrrit ha quedat, doncs, com a únic aspirant a l'alcaldia. Ha obtingut els vots favorables dels altres dos regidors d´ERC, com també el del convergent Carles Claret, i els de tres dels cinc regidors de la llista inicial de l´exalcalde Francesc Martínez: el regidor no adscrit Manel Valero, el seu fill Marc, i la fins ara alcaldessa en funcions, Carme Llorens. Precisament, la no renúncia de Llorens com a cap de llista del PSC-PM ha impedit a Imma Torralba, que es perfilava com a alcaldable per aquest partit, haver pogut presentar candidatura «i això m´ha sabut molt greu», lamentava acabat el ple. D´aquesta manera, Torralba i José Manuel Prado, quedaran ara a l´oposició.

Òrrit, que ha estat investit entre els aplaudiments de bona part de la setantena d´assistents que hi havia al ple, s´ha compromès a governar «amb dedicació, rigor, transparència i amb la mà estesa a tothom», i amb la voluntat «de construir ponts», després de tres anys de mandat amb controvèrsies i tensions internes en el si del consistori.

El ple ha comptat amb la presència de companys de partit de Domènec Òrrit, com la diputada i regidora de Sant Vicenç Adriana Delgado; el president d´ERC al Bages, Albert Mulero; i els alcaldes de Santpedor, Xavier Codina, i Callús, Joan Badia. Per part del PSC, hi havia el president de la Federació XI del partit i alcalde de Castellgalí; Cristòfol Gimeno, el regidor de Sant Fruitós Tomàs Casero; i l´expresidenta comarcal del Bages, Mercè Cardona.