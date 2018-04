Somatemps anuncia un acte al Bages i no troba lloc on fer-lo

Primer va ser l'Oller del Mas qui va dir que no permetria un acte de Somatemps a les seves instal·lacions. Ara és l'hotel restaurant Cal Ramon, de Santpedor, que afirma que no té cap reserva d'aquest grup per fer una trobada.

Somatemps és una entitat d'ultradreta espanyola nascuda a Santpedor a l'empara de Josep Ramon Bosch, que en va ser un dels fundadors.

L'entitat anuncia al seu espai web una trobada pel quart aniversari de la fundació en un lloc emblemàtic del Bages. Diu que projectarà un vídeo i que hi faran xerrades Javier Barraycoa i Josep Alsina. El dinar té un preu de 25 euros i els nens tindran l'àpat de franc.