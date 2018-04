Escolars de Sant Vicenç simulen un confinament en cas d'accident químic

«Quan hi ha un accident químic el més important és tancar-se i continuar l'activitat docent fins que passi l'alarma». Aquest és el consell que la responsable d'informació de Protecció Civil de la Generalitat, Xesca Baró, donava ahir als alumnes de l'Escola Sant Vicenç durant el simulacre de confinament que es va fer al centre per posar a prova la nova sirena de risc químic que s'ha instal·lat al municipi. El nou dispositiu s'ha sumat al que hi ha instal·lat a Castellgalí i en una trentena de municipis més d'arreu del territori.

A les 10 en punt del matí va sonar per primer cop a Sant Vicenç de Castellet la sirena que alerta d'accident químic a la població. A l'escola Sant Vicenç, situada a la zona de risc, es va activar l'alarma de confinament del centre i el grup d'alumnes de 6è que eren al pati fent educació física va començar a entrar cap a la classe, on van tancar portes i finestres. La resta de l'alumnat i personal docent, que ja era a dins del centre, van fer la mateixa operació.

Alumnes i mestres es van mantenir a les aules seguint les explicacions de les tècniques de Protecció Civil i el final de l'alerta es va anunciar, com marca el protocol, amb un senyal continu de 30 segons de durada. «Quan deixa de sonar cal obrir les finestres per ventilar», explicava Baró als alumnes, que van seguir atentament les recomanacions, entre les quals hi ha no sortir al carrer mentre dura l'alarma i que els pares no vagin a buscar els fills a l'escola.

Aquesta era la primera vegada que es posava en funcionament la sirena que s'acaba d'instal·lar en una de les rotondes d'accés a Sant Vicenç per alertar la ciutadania en cas que hi hagués algun accident que afectés l'empresa Ravago Chemicals Spain, ubicada al polígon del Pla de les Vives.

La tècnica de Protecció Civil de l'Ajuntament de Sant Vicenç, Verònica Huguet, va explicar que es van repartir voluntaris en equipaments del municipis amb l'objectiu de «recollir la màxima informació per veure si la sirena està ben instal·lada i la potència de so és correcta» i detectar si cal fer-hi cap correcció.

Els veïns i veïnes de Sant Vicenç, que van ser informats amb fullets, van poder començar ahir a habituar-se al so de la sirena que es posa a prova dos cops l'any, el mes d'abril i entre els mesos d'octubre i novembre, per comprovar que funciona correctament i recordar què cal fer en cas d'emergència.

La principal recomanació és tancar-se a casa i, en cas de ser al carrer, refugiar-se dins l'edifici més proper. Els alumnes de l'escola Sant Vicenç ja són conscients del risc i tenen les pautes de com actuar tant si són a l'escola com a fora. Uns consells que ara traslladaran a les seves famílies.