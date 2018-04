Jordi Sala pren possessió com a nou regidor de Joventut i Patrimoni a Santpedor

Jordi Sala, d´ERC, és el nou regidor de Joventut i Patrimoni de Santpedor. Ha pres possessió del càrrec en el darrer ple, celebrat aquesta setmana, en substitució de Ferran Balcells, que el febrer passat va renunciar a l´acta per motius professionals. Abans del ple, Balcells i sala van fer el traspàs de regidories.

Jordi Sala va néixer a Santpedor el 3 d´agost del 1974, i ja té experiència com a regidor, després del seu pas per l´Ajuntament i com a responsable de l´àrea de Cultura entre els anys 2004 i 2007. Ara, serà l´encarregat, entre altres coses, d´impulsar el Pla Local de Joventut i el Catàleg de Patrimoni, i també la restauració de diversos elements patrimonials, com cal Clarassó o l´església de Sant Francesc.

Sala és llicenciat en Pedagogia, i actualment forma part de la Colla Castellera de Santpedor.